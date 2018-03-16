Etikete Göre Haberler:
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Arınma Gecesi seçime gidiyor
Arınma Gecesi'nin üçüncü filminden yeni fragman yayınlandı.
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Wolverine 3 için yeni aktris
Elizabeth Rodriguez, Wolverine 3 filmi için görüşmelere başladı.
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Scarlet Witch’in kostümü değişecek
Elizabeth Olsen, Scarlet Witch’in kostümünün değişeceğini açıkladı.
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Yeni Power Rangers kostümleri ortaya çıktı
Yeni Power Rangers ekibi gelecek filmlerinde yarı saydam, dünya dışı bir zırh giyecek.
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Elizabeth Banks 'Power Rangers' setinde
Banks, Filmin kötü karakteri Rita Repulsa'yı canlandıracak.
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Bu kadınlar pes etmediler
İşte size, beyaz perdenin mücadeleci kadınlarının hikayelerini anlatan 6 film...
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Yeni 'Canavar' geliyor!
2008 tarihli Cloverfield filminin sessiz sedasız çekilen devam filmine ait yeni bir fragman yayınlandı…
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Öldürme Arzusu/Death Wish Filmi Eleştirisi
Hayat Kurtaran Azrail’in adalet arayışı...
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Tomb Raider Filmi Eleştirisi
15 yıllık aradan sonra gelen yeni Tomb Raider filmi, türdeşleri arasında ön plana çıkabilecek herhangi bir özelliğe sahip olmayan sıradan bir aksiyon.
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Can Feda filminin fragmanı yayınlandı
Can Feda 6 Nisan'da sinemalarda olacak.
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Tom Hanks, Greyhound ile geliyor!
Film, 'The Good Shepherd' romanından uyarlanıyor.