Etikete Göre Haberler:
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Yeni dünyanın yeni Westernleri
Son yılların en çok dikkat çeken western filmleri.
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Bu senenin en çok kazananları
2016'da Hollywood'un "overpaid" aktörleri.
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En iyi dizilerin en acımasız karakterleri
En korkunç halleri ile dizilerde izlediğimiz kötü karakterler.
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Game of Thrones bu sefer iştah açıyor
Dünyaca ünlü Game of Thrones dizisinde servis edilen ilginç tatlar.
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Korku filmleri para basıyor
Korku sinemasının alt türü kabul edilen "slasher" filmlerinin gişedeki yarışları.
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Sübliminal mesajlar ile dolu çizgi filmler
Dünyaca ünlü filmlerde seyircilerin bilinç altına gönderilen sübliminal mesajlar.
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İştah kabartan filmler
Yemek temalı hikayeleri ile seyircilere müthiş lezzetler tattıran filmler.
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Kıyamet sinema salonlarında
İnsanlığın felakete sürükleniş hikayelerini anlatan apokaliptik ve post-apokaliptik filmler.
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Sinemanın yeni oyuncağı
CGI teknolojisinin sinema üzerindeki büyüsü.
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Emek'in yıkımına yargıdan 'dur' geldi
İstanbul 9. İdare Mahkemesi, Beyoğlu’ndaki Emek Sineması’nı yıkacak projenin yürütmesini durdurdu.
Son Haberler
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Adana'da hasret gideren yıldızlar
Tuba Büyüküstün, Şerif Sezer ve Tomris Giritlioğlu'nun 25’inci Uluslararası Adana Film Festivali’nde bir araya geldi.
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Aamir Khan'ın mutlaka izlenmesi gereken 10 filmi
Kasım ayında vizyona girecek olan "Thugs Of Hindostan" filmi öncesi Bollywood yıldızı Aamir Khan’ın sevilen filmlerini derledik.
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Bebekli James Bond!
James Bond rolüyle tanınan Daniel Craig ve Oscar’lı oyuncu eşi Rachel Weisz bir ay önce dünyaya gelen bebekleriyle ilk kez görüntülendi.
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Göktaşı filminin galasında kavga çıktı!
Şafak Sezer’in başrolünü üstlendiği Göktaşı filminin galasında kavga çıktı!