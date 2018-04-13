Etikete Göre Haberler:
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Daenerys ve Drogo bir arada
Game of Thrones hayranlarını heyecanlandıran paylaşım...
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Game of Thrones, yeni sezon için ipuçları verdi
Henüz altıncı sezonu devam ederken Game of Thrones'un sekizinci sezonuyla ilgili haberler şimdiden yayılıyor.
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Game of Thrones'tan önce bu rollerdelerdi
Popüler dizinin oyuncuları, hiç beklemediğimiz yerlerde karşımıza çıkmış.
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Vücut dublörü istemedi
Game of Thrones yıldızı Emilia Clarke, son bölümde dublör kullanmayı reddetti.
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O sahnenin perde arkası
İşte Emilia Clarke hakkında merak edilen 10 gerçek...
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Khaleesi'den sert açıklamalar
Game of Thrones dizisinin yıldız oyuncusu Emilia Clarke'dan dizi hakkındaki iddialara yanıt geldi…
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İlk başrolünü kaptı
Game of Thrones'un popüler dublörü 'Deniz Kızı' oldu.
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2016'da izleyeceğimiz aşk filmleri
Bu yıl sinemalarda birbirinden ünlü oyuncuların rol aldığı pek çok aşk filmi izleyeceğiz. İşte size 2016'nın öne çıkan aşk filmleri...
Son Haberler
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Gremlinler yeniden beyazperdeye geliyor
Şirin korku – komedi klasiği Gremlinler yeniden sinemalarda olacak
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29. Ankara Uluslararası Film Festivali Açılış Töreni 19 Nisan Perşembe!
Festival, 29 Nisan tarihine kadar çeşitli film gösterimleri, yarışmalar, atölyeler ve özel etkinliklerle devam edecek.
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Cannes jürisinde kadın hakimiyeti
Bu yıl Cannes jüri başkanı Cate Blanchett'a dört kadın oyuncu eşlik ediyor
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37. İstanbul Film Festivali ödülleri sahiplerini buldu
Ulusal Yarışma’da en iyi filme verilen Altın Lale’yi Vuslat Saraçoğlu’nun Borç adlı filmi kazandı