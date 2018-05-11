Etikete Göre Haberler:
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Son 10 Yılın En İyi 10 Romantik-Komedi Filmi
Aşkın ve mizahın bir arada gittiği içimizi ısıtan romantik komedilerin son 10 yılda çıkmış olanlarından en iyilerini derledik.
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2016'da izleyeceğimiz aşk filmleri
Bu yıl sinemalarda birbirinden ünlü oyuncuların rol aldığı pek çok aşk filmi izleyeceğiz. İşte size 2016'nın öne çıkan aşk filmleri...
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Freddie Mercury hikayesi Bohemian Rhapsody'den ilk fragman
Bohemian Rhapsody ülkemizde 2 Kasım'da vizyonda olacak!
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Avengers: Infinity War, Çin'de nihayet açılışını gerçekleştirdi!
Avengers: Infinity War, ABD'de üçüncü hafta sonunda ABD'de $61,8 milyon hasılat elde ederek gişe liderliğini korudu.
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Yılmaz Erdoğan Ezgi Mola'yı seçti
Ezgi Mola, Organize İşler 2'nin kadrosuna katıldı
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Marvel'da müslüman kadın süper kahraman!
Marvel sinematik evrenine Pakistan asıllı Amerikalı Ms. Marvel katılacak