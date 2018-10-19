Etikete Göre Haberler:
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Emma Watson aradığı aşkı buldu
İngiliz oyuncu Emma Watson yeni sevgilisiyle objektiflere takıldı.
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En kötü öpüşen ünlüler
Filmlerdeki duygu dolu, sonu öpüşmeyle biten sahneler izleyicilerin hoşuna gidebilir ama rol gereği öpüşenler için cehennem azabına dönüşebilir! Karşınızda Hollywood'un en kötü öpüşen oyuncuları!
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Küçük Kadınlar’da başrol değişikliği
Küçük Kadınlar projesinde başrol Emma Stone’dan Emma Watson’a geçti.
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Emma Watson'un Dikkat Çeken Filmleri
Ekranda büyüyen Emma Watson'un dikkat çeken beyaz perde performansları
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Güzel ve Çirkin'den ilk fragman
Disney yapımı Güzel ve Çirkin'in ilk fragmanı yayınlandı.
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Hermione’nin beyazlatıcı formülü
Emma Watson'ın başı yeni reklam filmiyle dertte.
Son Haberler
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19 Ekim vizyona girecek filmler
Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 4'ü yerli 9 film vizyona girecek.
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Olay sahnelerin olduğu filmden poster geldi
Oscar ve Altın Küre ödüllü sevilen aktör Nicolas Cage’in başrolünü üstlendiği gizem ve gerilim filmi “Between Worlds”ten yeni bir poster yayınlandı.
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Söylentilere son noktayı koydu
Güzel oyuncu Dakota Johnson, yeni filmi Suspiria'nın galası için Londra'daydı.
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Emma Watson aradığı aşkı buldu
İngiliz oyuncu Emma Watson yeni sevgilisiyle objektiflere takıldı.