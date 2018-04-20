Leonardo DiCaprio ve Quentin Tarantino geçtiğimiz günlerde Las Vegas’taki yeni film setinden bazı açıklamalar yaptılar.

68. kez düzenlenen Emmy Ödülleri, en prestijli televizyon ödülü olma unvanını sürdürüyor. 18 kategoride birden ödüllerin dağıtılacağı tören öncesinde thaminler havada uçuşuyor.

68. Emmy Ödülleri'nde kazananlar belli oldu. Game of Thrones, en iyi drama kategorisinin kazananı oldu.

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