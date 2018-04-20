Etikete Göre Haberler:
-
Emmy Ödülleri'nde kazananlar belli oldu
68. Emmy Ödülleri'nde kazananlar belli oldu. Game of Thrones, en iyi drama kategorisinin kazananı oldu.
-
Emmy Ödülleri'nde favoriler belli!
68. kez düzenlenen Emmy Ödülleri, en prestijli televizyon ödülü olma unvanını sürdürüyor. 18 kategoride birden ödüllerin dağıtılacağı tören öncesinde thaminler havada uçuşuyor.
Son Haberler
-
Winchester/Gizemli Ev Film Eleştirisi
Tatsız tuzsuz bir hayalet hikâyesi
-
Tarantino, Pulp Fiction tadında bir film geliyor, dedi
Leonardo DiCaprio ve Quentin Tarantino geçtiğimiz günlerde Las Vegas’taki yeni film setinden bazı açıklamalar yaptılar.
-
Avengers: Sonsuzluk Savaşı gün sayıyor!
Film ülkemizde 27 Nisan’da vizyona girecek
-
Permission/İlişki Durumu: Açık İlişki Film Eleştirisi
Bir ömür aynı kişiyle geçer mi?