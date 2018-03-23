Etikete Göre Haberler:
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En iyi 8 korku film müziği
Geçmişten günümüze müzikleri ile aklımıza kazınan korku filmleri.
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Beyazperdenin en ürkütücü evleri
"Perili ev" teması ile insanları korkutan filmlerin listesi.
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En iyi korku filmleri seçildi
Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi korku filmleri bir derginin yaptığı anket ile belirlendi.
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Oyuncularında travma yaratan 10 korku filmi rolü
En profesyonel oyuncular bile, konu korku filmi olunca psikolojisini korumakta zorlanabiliyor.
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Son 25 yılın en iyi 10 korku filmi
İşte IMDb kullanıcı oylarına göre son 25 yılın en iyi 10 korku filmi...
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En iyi korku filmleri
Korku filmleri sinema severler tarafından en fazla ilgi gösterilen türlerden biri olarak dikkat çeker ancak gerçekten iyi bir korku filmi bulmak bir o kadar da zordur. İşte en iyi korku filmleri...
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Gerçek Kesit: Manyak Filmi Eleştirisi
Onur Ünlü filmografisinin Gerçek Kesit’e ihtiyacı yok!
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Erdal Beşikçioğlu hangi yönetmenle setlere dönüyor?
Serdar Akar ve Erdal Beşikçioğlu iddialı bir film projesinde birarada...
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Wes Anderson'dan 'Köpek Adası'!
Animasyon türündeki yapım, seslendirme kadrosuyla da dikkat çekiyor.
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Kar Filmi Eleştirisi
Gelsin hayat bildiği gibi...