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90'ların en iyi 10 Türk filmi
90'lara damga vuran en iyi yerli yapımlar...
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100 yılın en iyi 10 Türk filmi seçildi
SİYAD ödülleri 11 Mart çarşmaba akşamı sahiplerini buldu. 92 kişiden oluşan Sinema Yazarları Derneği 100 yılın en iyi Türk Filmlerini de belirledi. işte 100 yılın en iyi 10 Türk filmi...
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Yol Kenarı, önce festivalde, sonra vizyonda!
Tayfun Pirselimoğlu'nun yeni filmi Yol Kenarı'nın vizyon tarihi netleşti.
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Penelope Cruz & Javier Bardem ikilisi aynı filmde!
Ünlü evli çift, Farhadi'nin yönettiği, Cannes'ın açılış filmi olan Everybody Knows'da birlikteler.
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You Were Never Really Here, festivalde de vizyonda da kaçmaz!
Bu seneki İstanbul Film Festivali'nde yer alan Cannes ödüllü film, ülkemizdeki vizyon tarihini de aldı.
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Hülya Avşar'ın yeni filmi Selfie'nin fragmanı yayınlandı!
Avşar kızının yazdığı, yönettiği ve oynadığı, kendi hayatını anlattığı Selfie adlı film Nisan'da vizyonda.