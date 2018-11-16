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En çok nefret edilen 10 film
Genelde en sevilen, beğenilen, en yüksek puanı alanı veya eleştirmenlerin favori filmleri sıralanır ama bu seferki çok farklı. Bunlar öyle filmler ki hem IMDb puanları yerlerde hem izleyicilerden kötü yorumlar almış hem de eleştirmenler tarafından yerden yere vurulmuş durumda. Bir yerlerde denk gelirseniz aklınızda bulunsun. İşte en nefret edilen 10 film...
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21 Aralık vizyondaki filmler
Sinema salonlarında bu hafta 5'i yerli 12 film vizyona girecek. Haftanın öne çıkan filmleri Transformers serisinin sevilen karakterlerinden birini odağına alan Bumblebee, Cannes'dan "En İyi Yönetmen" ödüllü Soğuk Savaş ve Jennifer Lopez'in başrolünde yer aldığı Hayatım Yalan.
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2018’in en çok kazanan oyuncuları
Forbes, 2018'in en çok kazanan oyuncularını açıkladı.
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21. yüzyılın en iyi sevişme sahneleri
Online film sitesi IndieWire, 21’inci yüzyılda çekilen filmlerde yer alan en iyi sevişme sahnelerini sıraladı.
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John Wick 3’ten yeni görseller geldi
Keanu Reeves’li John Wick 3: Parabellum filminden yeni görseller sinemaseverlerin beğenisine sunuldu.