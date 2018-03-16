Etikete Göre Haberler:
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Enes Batur Hayal mi, Gerçek mi? gişede rekora koşuyor
Youtube fenomeni Enes Batur gişede sürpriz yaptı.
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Bu hafta vizyonda 6 yeni film var
Haftanın yerli yapımlarından Enes Batur Hayal mi, Gerçek mi? galasında oldukça ilgi gördü
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Sosyal medya fenomeninin filmi izdiham yarattı
Bu kuyruk Cem Yılmaz filmi için değil. Sosyal medya fenomeninin filmi için galada izdiham yaşandı.
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Nuri Alço, Vallahi Hortladı filmiyle beyazperdede
Vallahi Hortladı 20 Nisan'da sinemalarda
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Velayet/Custody Film Eleştirisi
Dünyanın herhangi bir yerinde kadın olmak...
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23 Mart haftası yeni vizyon filmleri
Bu hafta vizyona giren filmler arasında Pasifik Savaşı: İsyan, Bordo Bereliler 2: Afrin ve Çocuklar Sana Emanet öne çıkıyor.
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Grinç'ten dublajlı fragman geldi
Yılbaşından nefret eden yeşil dostumuzdan haberler var