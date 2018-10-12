Etikete Göre Haberler:
-
Engelsiz Filmler Festivali başladı
Bu yıl altıncı kez düzenlenen Engelsiz Filmler Festivali’nin ilk konukları, Engelsiz Yarışma bölümünde yer alan “İşe Yarar Bir Şey” ve “Kelebekler” filmlerinin yönetmen ve oyuncuları oldu.
-
Engelsiz Filmler Festivali sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor
Her yıl Türkiye ve dünya sinemasının en iyi örneklerinden filmleri; görme ve işitme engelli sinemaseverlerin erişimine uygun olarak sunan Engelsiz Filmler Festivali, bu yıl 38 film ve birçok etkinlik ile sinemaseverleri bekliyor.
-
Engelsiz Filmler Festivali’nde yarışacak filmler belli oldu
Bu yıl altıncı kez izleyiciyle buluşacak olan Engelsiz Filmler Festivali’nde, ulusal ve uluslararası birçok festivalde yer alan 2017 yapımı 5 yerli sinema filmi “Engelsiz Yarışma” için yarışacak.
-
Engelsiz Filmler Festivali’nde sanal gerçeklik
Bu yıl altıncı kez düzenlenen Engelsiz Filmler Festivali’nde sanal gerçeklik (VR) ile engelli bireylerin hayatları yakından deneyimlenebilecek.
-
Engelsiz Filmler Festivali minikleri unutmadı
Yeni nesil sinemacılara esin kaynağı olmayı ve onların hayal güçlerini geliştirmeyi amaçladığı “Çocuklar İçin” bölümüyle minik sinemaseverlerle buluşacak.
Son Haberler
-
Olay sahnelerin olduğu filmden poster geldi
Oscar ve Altın Küre ödüllü sevilen aktör Nicolas Cage’in başrolünü üstlendiği gizem ve gerilim filmi “Between Worlds”ten yeni bir poster yayınlandı.
-
Söylentilere son noktayı koydu
Güzel oyuncu Dakota Johnson, yeni filmi Suspiria'nın galası için Londra'daydı.
-
Emma Watson aradığı aşkı buldu
İngiliz oyuncu Emma Watson yeni sevgilisiyle objektiflere takıldı.
-
Çetenin yeni üyesi
Vizyona girmesine az bir zaman kala Organize İşler 2’den Taklacı Ziya karakteri gün yüzüne çıktı.