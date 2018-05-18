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Erdal Tosun'un oynadığı en başarılı yapımlar
Sinema filmlerinde, dizilerde ve tiyatro oyunlarında hepimizi güldüren, birçok şey öğreten rollerle karşımıza çıkan Erdal Tosun'u bugün kaybettik. Kendisinin rol aldığı ve en çok öne çıkan yapımları listeledik.
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