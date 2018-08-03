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Müslüm filminden yeni teaser
Arabesk müziğin "baba"sı Müslüm Gürses'in hayatını konu edinen "Müslüm" filminden yeni teaser yayınlandı.
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Eski dostlar aynı projede
Eski dostlar Ben Affleck ile Matt Damon birlikte kamera karşısına geçmeye hazırlanıyor.
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Gişede 1 milyar dolar barajını geçen filmler
Henüz ülkemizde vizyona girmeyen İnanılmaz Aile 2 (Incredibles 2) vizyona girdiği ülkelerde hızlı bir giriş yaparak rekorlar kırmaya devam ediyor.
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Hayatı belgesel oluyor
Kadınların seçme ve seçilme hakkı için mücadele eden Nezihe Muhiddin'in hayat mücadelesi belgesel film oluyor.
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Müslüm filminden yeni teaser
Arabesk müziğin "baba"sı Müslüm Gürses'in hayatını konu edinen "Müslüm" filminden yeni teaser yayınlandı.