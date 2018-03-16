Etikete Göre Haberler:
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Mucize'ye Altın Bamya ödülü
Mucize 'Altın Bamya' aldı, Erkan Petekkaya'ya ise mansiyon ödülü verildi.
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Paramparça'nın Cihan'ı Erkan Petekkaya 'Yeni Dünya' filminde şarkı söyledi
Paramparça dizisinin oyuncusu Erkan Petekkaya 'Yeni Dünya' filmiyle 6 Mart'ta sinemaya dönüyor. Geliri Down sendromlu çocuklara gidecek olan Yeni Dünya filminde Erkan Petekkaya Down Sendromlu Çocuklar için hem şiir okudu hem de şarkı söyledi.
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Öldürme Arzusu/Death Wish Filmi Eleştirisi
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Tomb Raider Filmi Eleştirisi
15 yıllık aradan sonra gelen yeni Tomb Raider filmi, türdeşleri arasında ön plana çıkabilecek herhangi bir özelliğe sahip olmayan sıradan bir aksiyon.
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Can Feda filminin fragmanı yayınlandı
Can Feda 6 Nisan'da sinemalarda olacak.
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Tom Hanks, Greyhound ile geliyor!
Film, 'The Good Shepherd' romanından uyarlanıyor.