Etikete Göre Haberler:
-
Saf'ın festival yolculuğu devam ediyor
Ali Vatansever’in son filmi “SAF”ın Toronto Film Festivali sonrası festival yolculuğu hızlı bir şekilde devam ediyor. Film Ocak ayında 30. Palm Springs Uluslararası Film Festivali ve 31. Premiers Plan- Angers Film Festivalleri’nde yarışacak.
Son Haberler
-
‘Bir Aşk İki Hayat’tan ilk fragman geldi
Başarılı oyuncular Engin Akyürek ve Bergüzar Korel’i bir araya getiren, ‘Bir Aşk İki Hayat’ın merakla beklenen fragmanı yayınlandı.
-
Stranger Things 3. sezon tarihi belli oldu
Netflix’in sevilen yapımlarından Stranger Things üçüncü sezonuyla 4 Temmuz 2019’da kaldığı yerden devam ediyor.
-
"Bizim İçin Şampiyon" 1 milyon seyirciyi aştı
Başrollerini Ekin Koç, Farah Zeynep Abdullah ve Fikret Kuşkan'ın paylaştığı "Bizim İçin Şampiyon" adlı film, sinemaseverlerden yoğun ilgi gördü.
-
28 Aralık vizyondaki filmler
Sinema salonlarında bu hafta 6'sı yerli 11 film vizyona girecek. Börü, aksiyon ve macera tutkunlarının favori Aquaman ve Mary Poppins: Sihirli Dadı haftanın öne çıkan yapımları.