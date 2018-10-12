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Türk filmlerinde gözden kaçan hatalar
Eminiz ki bu filmleri birden fazla kere izlemişsinizdir. O dönemdeki ekonomik koşullar nedeniyle yaşanan hataların da kaçınılmaz olduğunun farkındayız. Ama tüm o hatalara rağmen hepsini izlemeye devam ediyoruz... İşte eski Türk filmlerinde gözden kaçan hatalar.
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