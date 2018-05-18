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Ethem Sarısülük'ün hikayesi ''Haziran Yangını'' vizyonda
Gürkan Hacır'ın yönetmenliğini yaptığı "Haziran Yangını" belgeseli, Ethem Sarısülük'ün hiyakesini anlatıyor. Gezi Parkı protestosunda başına aldığı kurşun sonrasında hayatını kaybeden Ethem Sarısülük'ün hikayesi ve ailesinin verdiği hukuk mücadelesinin anlatıldığı Haziran Yangını 12 Haziran'da Cuma günü vizyona girdi.
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Mehmet Güreli’nin filmi Dört Köşeli Üçgen'in vizyon tarihi açıklandı
27 Temmuz’da sinemaseverlerle buluşacak film, son olarak 6. Uluslararası Kayseri Film Festivali’nde ödül kazanmıştı.
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Türk Film Haftaları Ayla ile Zagreb'te başlıyor
Yunus Emre Enstitüsü yeni bir projeye imza attı.
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Altyazı Aylık Sinema Dergisi, yoğun bir çalışmanın eseri olan Dünya Sinema Sözlüğü ile karşınızda.
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Deadpool 2 Blue-Ray'de uzun versiyon!
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