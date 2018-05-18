Altyazı Aylık Sinema Dergisi, yoğun bir çalışmanın eseri olan Dünya Sinema Sözlüğü ile karşınızda.

Gürkan Hacır'ın yönetmenliğini yaptığı "Haziran Yangını" belgeseli, Ethem Sarısülük'ün hiyakesini anlatıyor. Gezi Parkı protestosunda başına aldığı kurşun sonrasında hayatını kaybeden Ethem Sarısülük'ün hikayesi ve ailesinin verdiği hukuk mücadelesinin anlatıldığı Haziran Yangını 12 Haziran'da Cuma günü vizyona girdi.

Mynet Sinema, vizyondaki filmler hakkında detaylı bilgi edinebileceğiz, filmlerin seans ve gösterimde olduğu salon bilgilerini kolayca öğrenebileceğiniz, güncel haberleri takip edebileceğiz, kullanıcıların içerik paylaşabildiği kapsamlı bir sinema sitesidir. Kullanıcılar siteye; film, oyuncu, yönetmen, teknik ekip(yapımcı, müzik, vs..) gibi alanlarda bilgi ekleyebilir, filmler için fotoğraflar ve fragmanlar yükleyebilir, kişisel listelerini oluşturabilir.