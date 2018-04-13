Etikete Göre Haberler:
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Tim Burton ve yeni büyülü dünyası
Tim Burton büyülü dünyası ile geri dönüyor.
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Tim Burton'un yeni filminden ilk fragman
Ünlü Yönetmen Tim Burton'un yeni filmi Miss Peregrine's Home for Peculiar Children'a ait ilk fragman yayınlandı…
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Yeni Tim Burton filminden ilk görseller
Ünlü yönetmen Tim Burton'un yeni filmi Miss Peregrine's Home for Peculiar Children'dan ilk görseller paylaşıldı…
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Krasinski, yönetmenlikten devam ediyor!
Yakışıklı oyuncu John Krasinski yönetmen koltuğunu sevdi
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Can Feda filmi yasaklandı mı?
Türk askerinin kahramanlığını anlatan 'Can Feda' filmi Avrupa turnesinde ilginç olaylar yaşandı.
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13 Nisan haftası vizyon filmleri
Bu hafta vizyona tam 10 yeni film giriyor.
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Zamanda Kırılmalar/A Wrinkle in Time vizyonu yaklaştı
Ava DuVernay yönetmenliğindeki fantastik filmin dublajlı fragmanını izleyelim.