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2016'da onlardan iyisi yok
2016'nın en iyi yapımlarının listesi.
Son Haberler
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Jurassic World: Yıkılmış Krallık'ın son fragmanı yayınlandı
Jurassic World: Yıkılmış Krallık ülkemizde 8 Haziran’da vizyona giriyor.
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Gremlinler yeniden beyazperdeye geliyor
Şirin korku – komedi klasiği Gremlinler yeniden sinemalarda olacak
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29. Ankara Uluslararası Film Festivali Açılış Töreni 19 Nisan Perşembe!
Festival, 29 Nisan tarihine kadar çeşitli film gösterimleri, yarışmalar, atölyeler ve özel etkinliklerle devam edecek.
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Cannes jürisinde kadın hakimiyeti
Bu yıl Cannes jüri başkanı Cate Blanchett'a dört kadın oyuncu eşlik ediyor