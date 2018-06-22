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En ürkütücü sahne sizce hangisi?
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Sinema filminden TV'ye uyarlanan 5 dizi
Sinema filmlerinin televizyonda yaşamaya devam ettiği bir dönemdeyiz artık! İşte size sinema uyarlaması 5 TV dizisi...
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Budapeşte’de düzenlenen fuara Türk dizileri damgasını vurdu
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