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Etikete Göre Haberler:

  • Ata Demirer’in Gökçeada tercihi Ata Demirer’in Gökçeada tercihi

    Sevilen Eyvah Eyvah serisi için Ayvacık’ı tercih eden Ata Demirer’in yeni filmi için seçtiği yer Gökçeada oldu.

  • Eyvah Eyvah 2 sevenler ekran başına! Eyvah Eyvah 2 sevenler ekran başına!

    Yayınlandığı dönemde izlenme rekorları kıran Eyvah Eyvah 2 bu akşam Show TV ekranlarında olacak. Ata Demirer ve Demet Akbağ'ın başrollerinde olduğu Eyvah Eyvah 2 tüm zamanların en çok izlenen 10 Türk filmi arasına girmişti. Senaryosu da Ata Demirer'e ait olan Eyvah Eyvah 2 Çanakkale, Bozcaada ve Geyikli’de farklı bir macerayla sürüyor.



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