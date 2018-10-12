Etikete Göre Haberler:
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Ata Demirer’in Gökçeada tercihi
Sevilen Eyvah Eyvah serisi için Ayvacık’ı tercih eden Ata Demirer’in yeni filmi için seçtiği yer Gökçeada oldu.
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Eyvah Eyvah 2 sevenler ekran başına!
Yayınlandığı dönemde izlenme rekorları kıran Eyvah Eyvah 2 bu akşam Show TV ekranlarında olacak. Ata Demirer ve Demet Akbağ'ın başrollerinde olduğu Eyvah Eyvah 2 tüm zamanların en çok izlenen 10 Türk filmi arasına girmişti. Senaryosu da Ata Demirer'e ait olan Eyvah Eyvah 2 Çanakkale, Bozcaada ve Geyikli’de farklı bir macerayla sürüyor.
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Olay sahnelerin olduğu filmden poster geldi
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Güzel oyuncu Dakota Johnson, yeni filmi Suspiria'nın galası için Londra'daydı.
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İngiliz oyuncu Emma Watson yeni sevgilisiyle objektiflere takıldı.
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