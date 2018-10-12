Yayınlandığı dönemde izlenme rekorları kıran Eyvah Eyvah 2 bu akşam Show TV ekranlarında olacak. Ata Demirer ve Demet Akbağ'ın başrollerinde olduğu Eyvah Eyvah 2 tüm zamanların en çok izlenen 10 Türk filmi arasına girmişti. Senaryosu da Ata Demirer'e ait olan Eyvah Eyvah 2 Çanakkale, Bozcaada ve Geyikli’de farklı bir macerayla sürüyor.