Sinema dünyasında sevişme sahneleri genelde sahte olsa da bazılarında oyuncular ve yönetmen bir adım ileri gidebiliyor. İşte oyuncularının gerçekten seviştiği 19 film!

Eski dostlar Ben Affleck ile Matt Damon birlikte kamera karşısına geçmeye hazırlanıyor.

Tom Cruise’un başrolünü üstlendiği Mission: Impossible – Yansımalar (Mission: Impossible – Fallout) ABD gişesinde bu hafta da zirveyi bırakmadı.

Geçtiğimiz gün yaptığı paylaşımla yeni filmini duyuran Ata Demirer’in Belalı Köfte adlı filminin oyuncu kadrosu da netlik kazanıyor.

Grinin Elli Tonu serisinde yönetmenlik yapmış olan James Foley’in yeni projesi belli oldu.

Kırklareli’nin köyünde çekilen‘Göktaşı’ filminin başrol oyuncusu Şafak Sezer, “Seyirciyi gülmekten kırıp geçireceğiz. 400 haneli köyden 300 kişi filmde figürasyon olarak yer aldı. Galayı da köy meydanında yapacağız” diye konuştu.

Akademi, geçtiğimiz gün yaptığı toplantıdan sonra Oscar ödüllerinde bir dizi değişikliğe gidileceğini açıkladı.

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