Etikete Göre Haberler:
-
Vizyon için gün sayıyor
Ferzan Özpetek’in son filmi Napoli Velata’nın vizyon tarihi belli oldu.
-
Benim Adım Osssman hem güldürdü hem ağlattı
Yapımcılığını ‘Çılgın Sedat’ olarak bilinen ünlü sanatçı Sedat Kapurtu’nun üstlendiği ‘Benim Adım Osssman’ filmi görücüye çıktı.
-
10 Ağustos vizyona giren filmler
Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 3'ü yerli 10 film vizyona girecek.
-
Belçim Bilgin sınırları aştı
Belçim Bilgin, dünyaca ünlü isimlerle aynı filmde yer aldı.
-
Müslüm filminin senaristleri konuştu
Bu yılın merakla beklenen filmi MÜSLÜM’ün senaryosunu, edebiyatımızın güçlü kalemlerinden Hakan Günday’la birlikte Gürhan Özçiftçi kaleme aldı.
-
Oscar ödüllerine ‘En İyi Popüler Film’ kategorisi ekleniyor
Akademi, geçtiğimiz gün yaptığı toplantıdan sonra Oscar ödüllerinde bir dizi değişikliğe gidileceğini açıkladı.
-
Şafak Sezer: Bu filmde gökten espri yağacak
Kırklareli’nin köyünde çekilen‘Göktaşı’ filminin başrol oyuncusu Şafak Sezer, “Seyirciyi gülmekten kırıp geçireceğiz. 400 haneli köyden 300 kişi filmde figürasyon olarak yer aldı. Galayı da köy meydanında yapacağız” diye konuştu.
-
Jason Statham ateş ediyor
Meg: Derinlerdeki Dehşet (The Meg) filminin galası geçtiğimiz gün gerçekleşti.
-
Cesur Türk oyuncular
Türk sinemasının son dönemlerinde rol aldıkları cesur sahnelerle adından söz ettiren isimleri mercek altına aldık.
-
Johnny Depp’e büyük şok
Vizyon için gün sayan filmi City of Lies gösterimden çekildi.
-
Jennifer Lopez beyazperdeye geri dönüyor
Güzel yıldız Jennifer Lopez, Hustlers’da başrol oynayacak.
-
Pizza kutusunda kahkaha var!
Gürbüz: Hadi Allah’a Emanet dev kahkahasıyla geliyor.
-
Cem Yılmaz’ın projesinde kadro tamam
Cem Yılmaz’ın yeni projesi Karakomik Filmler'in okuma provaları yapıldı.
-
Karayip Korsanları 6 Johny Deep’siz mi olacak?
Disney, Karayip Korsanları serisinden vazgeçmiyor.
-
Görevimiz Tehlike zirveyi bırakmıyor
Vizyondaki ikinci haftasını geride bırakan Mission: Impossible – Yansımalar (Mission: Impossible – Fallout) ülkemizde de gişe listesinin zirvesinde!
-
Benim Adım Osssman’da buluştular
Yapımcılığını “Çılgın Sedat” olarak tanınan ünlü sanatçı Sedat Kapurtu’nun üstlendiği “Benim Adım Osssman” filminin fragmanı yayınlandı.
-
Bumblebee filminden hem afiş hem fragman geldi
Transformers serisinin spin-off’u Bumblebee filminden Türkçe altyazılı fragman ve afiş sinemaseverlerin beğenisine sunuldu.
-
Yeni projesi belli oldu
Grinin Elli Tonu serisinde yönetmenlik yapmış olan James Foley’in yeni projesi belli oldu.
-
Ata Demirer iddialı geliyor
Geçtiğimiz gün yaptığı paylaşımla yeni filmini duyuran Ata Demirer’in Belalı Köfte adlı filminin oyuncu kadrosu da netlik kazanıyor.
-
Nike'ın hikayesi film oluyor
Nike’ın kurucusu Phil Knight'ın hayatı film oluyor.
-
Görevimiz Tehlike zirveye demirledi
Tom Cruise’un başrolünü üstlendiği Mission: Impossible – Yansımalar (Mission: Impossible – Fallout) ABD gişesinde bu hafta da zirveyi bırakmadı.
-
Açık havada sinema keyfi
Zorlu Center, sinemaseverlere özel bir yaz programı hazırladı.
-
Damla Sönmez Locarno’da
Damla Sönmez, başrolünü üstlendiği sinema filmi Sibel’in dünya prömiyerine katılmak için, Locarno Film Festivali kapsamında İsviçre’ye gitti.
-
Eski dostlar aynı projede
Eski dostlar Ben Affleck ile Matt Damon birlikte kamera karşısına geçmeye hazırlanıyor.
Son Haberler
-
Gerçek sevişme sahneleri olan 9 film
Sinema dünyasında sevişme sahneleri genelde sahte olsa da bazılarında oyuncular ve yönetmen bir adım ileri gidebiliyor. İşte oyuncularının gerçekten seviştiği 19 film!
-
Nymphomaniac
-
Vizyon için gün sayıyor
Ferzan Özpetek’in son filmi Napoli Velata’nın vizyon tarihi belli oldu.
-
Benim Adım Osssman hem güldürdü hem ağlattı
Yapımcılığını ‘Çılgın Sedat’ olarak bilinen ünlü sanatçı Sedat Kapurtu’nun üstlendiği ‘Benim Adım Osssman’ filmi görücüye çıktı.