Etikete Göre Haberler:
-
Sinemanın karanlığında boğulanlar
Vizyona çıkamadan yok olup giden filmlerin listesi.
-
Bu süper kahramanları tanıyor olamazsınız?
80'lerden 90'lara hiç bilmediğimiz süper kahraman filmlerinin listesi.
-
Facia Dörtlü
Geçen yıl hüsranla sonuçlanan Fantastic Four'un ikincisi mi geliyor?
-
Son 10 yılın en kötü fantastik filmleri
Son 10 yıl içinde çekilmiş fantastik filmlerden derlediğimiz en kötüler listesi karşınızda.
-
Marvel hayranlarını çileden çıkaran 7 sahne
Marvel'in, hayranlarını öfkeden deliye döndüren 7 sahnesi bugün hala hafızalarımızda ilk günkü tazeliğiyle duruyor…
Son Haberler
-
Kerbela filminde Mel Gibson ile Morgan Freeman!
Mel Gibson ve Morgan Freeman Türk filminde buluşuyor
-
20 Nisan haftası yeni vizyon filmleri
Bu hafta vizyona tam 10 yeni film giriyor.
-
Ahlat Ağacı Cannes'da!
Diledik ve oldu! Nuri Bilge Ceylan'sız Cannes olmasın dedik, yönetimi bugün yaptığı açıklamada Ahlat Ağacı‘nın festivalde yer alacağı duyuruldu.
-
Jurassic World: Yıkılmış Krallık'ın son fragmanı yayınlandı
Jurassic World: Yıkılmış Krallık ülkemizde 8 Haziran’da vizyona giriyor.