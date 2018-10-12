Etikete Göre Haberler:
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Fantastic Beasts hakkında ırkçılık tartışması
Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald (Fantastik Canavarlar: Grindelwald'ın Suçları) filminin son fragmanı ırkçılık tartışmalarını beraberinde getirdi.
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Büyü dünyası genişliyor, Fantastik Canavarlar'ın ikinci filmi geliyor
Fantastik Canavarlar: Grindelwald'ın Suçları ile ilgili filmin yönetmeni yeni açıklamalarda bulundu.
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Yeni Dumbledore belli oldu: Jude Law!
Jude Law, Fantastik Canavarlar'ın yeni filminde, genç Dumbledore'u canlandıracak.
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Fantastik Canavarlar dev açılış yaptı
Fantastik Canavarlar Nelerdir, Nerede Bulunurlar? hem ABD'de hem de Türkiye'de iyi bir açılış yaparak devam filmlerine şimdiden göz kırptı.
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Bu hafta 7 yeni film vizyonda!
Merakla beklenen Fantastik Canavarlar Nelerdir, Nerede Bulunurlar? ve İkinci Şans, haftanın filmleri.
Son Haberler
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Olay sahnelerin olduğu filmden poster geldi
Oscar ve Altın Küre ödüllü sevilen aktör Nicolas Cage’in başrolünü üstlendiği gizem ve gerilim filmi “Between Worlds”ten yeni bir poster yayınlandı.
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Söylentilere son noktayı koydu
Güzel oyuncu Dakota Johnson, yeni filmi Suspiria'nın galası için Londra'daydı.
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Emma Watson aradığı aşkı buldu
İngiliz oyuncu Emma Watson yeni sevgilisiyle objektiflere takıldı.
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Çetenin yeni üyesi
Vizyona girmesine az bir zaman kala Organize İşler 2’den Taklacı Ziya karakteri gün yüzüne çıktı.