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Büyü dünyası genişliyor, Fantastik Canavarlar'ın ikinci filmi geliyor
Fantastik Canavarlar: Grindelwald'ın Suçları ile ilgili filmin yönetmeni yeni açıklamalarda bulundu.
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Yeni Dumbledore belli oldu: Jude Law!
Jude Law, Fantastik Canavarlar'ın yeni filminde, genç Dumbledore'u canlandıracak.
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Fantastik Canavarlar dev açılış yaptı
Fantastik Canavarlar Nelerdir, Nerede Bulunurlar? hem ABD'de hem de Türkiye'de iyi bir açılış yaparak devam filmlerine şimdiden göz kırptı.
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Bu hafta 7 yeni film vizyonda!
Merakla beklenen Fantastik Canavarlar Nelerdir, Nerede Bulunurlar? ve İkinci Şans, haftanın filmleri.
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Warner Bros, Batgirl çekilecek dedi
Akıbeti belli olmayan Batgirl projesi için olumlu haberler geldi.
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Çiftlikbank olayı beyazperdeye taşınıyor!
Ülke gündemine bomba gibi düşen skandalın sinemaya uyarlanması fikri gecikmedi
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Can Feda vizyona girdi, Ailecek Şaşkınız yine birinci!
Başarısı beklenen Can Feda, açılışını 110.685 seyirciyle listenin üçüncü sırasında gerçekleştirdi.
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Spielberg: Artık Indiana Joan olmalı!
Başarılı yönetmen, yeni Indiana Jones filminin baş karakterinin kadın olmasını istediğini söyledi.