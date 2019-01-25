Etikete Göre Haberler:
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Tallia Storm fırtına gibi esti
Dün akşam gerçekleşen Fantastik Canavarlar: Grindelwald'ın Suçlari (Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald) filminin galasında genç isim Tallia Storm kıyafetiyle göz kamaştırdı.
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Fantastic Beasts hakkında ırkçılık tartışması
Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald (Fantastik Canavarlar: Grindelwald'ın Suçları) filminin son fragmanı ırkçılık tartışmalarını beraberinde getirdi.
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Büyü dünyası genişliyor, Fantastik Canavarlar'ın ikinci filmi geliyor
Fantastik Canavarlar: Grindelwald'ın Suçları ile ilgili filmin yönetmeni yeni açıklamalarda bulundu.
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Yeni Dumbledore belli oldu: Jude Law!
Jude Law, Fantastik Canavarlar'ın yeni filminde, genç Dumbledore'u canlandıracak.
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Fantastik Canavarlar dev açılış yaptı
Fantastik Canavarlar Nelerdir, Nerede Bulunurlar? hem ABD'de hem de Türkiye'de iyi bir açılış yaparak devam filmlerine şimdiden göz kırptı.
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Bu hafta 7 yeni film vizyonda!
Merakla beklenen Fantastik Canavarlar Nelerdir, Nerede Bulunurlar? ve İkinci Şans, haftanın filmleri.
Son Haberler
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Yaşar Kemal filmleri Yapı Kredi Kültür Sanat'ta gösterilecek
Türk edebiyatının kilometre taşı olarak gösterilen yazar Yaşar Kemal, vefatının 4. yılında çeşitli etkinliklerle anılıyor.
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Sinema tarihinin en seksi karakterleri
İngiliz sinema portalı Chili’nin katılımcılarına sorarak hazırladığı ve binlerce sinemaseverin tercihlerine dayanılarak oluşturulan “Sinema tarihinin en seksi kadın ve erkek karakterleri” sıralaması yayımlandı.
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Erkan Petekkaya’lı Kapan’dan ilk teaser
Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya’nın başrolünü Öykü Çelik, Kemal Uçar ve Ali Gürer ile paylaştığı Kapan filminin ilk teaserı yayınlandı. Filmin sosyal medya hesaplarından yayınlanan teaser merak uyandırdı.
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Aquaman 'milyar dolar' kulübünde
DC Comics'in son süper kahraman filmi Aquaman, Aralık ayında gösterime girdikten sonra geçtiğimiz hafta dünya genelinde 1 milyar dolar gişe hasılatı yaptı.