15 yıllık aradan sonra gelen yeni Tomb Raider filmi, türdeşleri arasında ön plana çıkabilecek herhangi bir özelliğe sahip olmayan sıradan bir aksiyon.

Vizyona girmesinin ardından geçen 9 yılın sonunda 300 Spartalı'nın sektörel anlamda nasıl bir etki yarattığına bir göz atalım…

Paul Walker’ın hayatını kaybettiği kazayla ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Bu filmler size ya anılarınızı geri verecektir ya da keşkelerinizi görüntülü olarak yeniden sunacaktır.

Hızlı ve Öfkeli 8, Küba’da çekilen ilk ABD yapımı film oldu.

Dwayne Johnson önümüzdeki birkaç sene içinde ondan fazla filmde rol alacak.

Hızlı ve Öfkeli serisi dokuzuncu ve onuncu filmlerde Paul Walker'ın karakterine yer verebilir.

Dünya rekoru, Hızlı ve Öfkeli 8'in ilk hafta sonunda el değiştirdi... Artık Star Wars'un daha çok çalışması gerek...

Sevilen oyuncunun bir çizgi roman uyarlaması olan Bloodshot projesine olan ilgisi ilk kez geçen yıl konuşulmuştu.

40 yaşındayken geçirdiği araba kazasında hayatını kaybeden Hızlı ve Öfkeli filminin yıldız oyuncusu Paul Walker’ın hayatı belgesel oluyor.

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