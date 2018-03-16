Etikete Göre Haberler:
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Paul Walker'ın hayatı film oluyor!
40 yaşındayken geçirdiği araba kazasında hayatını kaybeden Hızlı ve Öfkeli filminin yıldız oyuncusu Paul Walker’ın hayatı belgesel oluyor.
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Vin Diesel 'Bloodshot' dedi
Sevilen oyuncunun bir çizgi roman uyarlaması olan Bloodshot projesine olan ilgisi ilk kez geçen yıl konuşulmuştu.
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Hızlı ve Öfkeli 8, dünya rekoru kırdı
Dünya rekoru, Hızlı ve Öfkeli 8'in ilk hafta sonunda el değiştirdi... Artık Star Wars'un daha çok çalışması gerek...
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2017'nin en çok beklenen aksiyon filmleri
Bu aksiyon filmlerini 2017 içerisinde izleyeceğiz.
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Paul Walker'ın karakteri Hızlı ve Öfkeli'ye geri dönebilir
Hızlı ve Öfkeli serisi dokuzuncu ve onuncu filmlerde Paul Walker'ın karakterine yer verebilir.
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Hızlı ve Öfkeli 15 yıla büyük başarılar sığdırdı
Serinin ilk fiminin üstünden tam 15 yıl geçeerken, geriye dönüp Fast and Furious serisinin başarısını incelemekte yarar var.
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Assassin's Creed'den kamera arkası görüntüleri geldi
Filmin yapımcı şirketi Ubisoft, kamera arkası videosu yayınladı.
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Fast and Furious'tan kamera arkası görüntüleri
Serinin yönetmeni filmin kamera arkası fotoğraflarını şahsi sosyal medya hesabından paylaştı.
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Dwayne Johnson'dan onlarca yeni film
Dwayne Johnson önümüzdeki birkaç sene içinde ondan fazla filmde rol alacak.
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Paul Walker'ın anısı yaşıyor
Fast and Furious ekibi Walker'ın anısını olabildiğince yaşatmaya çalışıyor.
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Şimdiye kadar yayınlanan tüm X-Men filmleri
Marvel'in süper güçleri olan mutanları konu alan ünlü X Men filminin sonuncusu Apocalype 19 Mayıs'da ülkemizde vizyona giriyor.
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Assassin’s Creed’den ilk fragman geldi
Beklenen film Assassin’s Creed’in ilk fragmanı yayınlandı.
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Assassin's Creed'den yeni fotoğraflar
Türkiye'de 2017'nin başında vizyona girecek Assassin's Creed'den yeni fotoğraflar geldi.
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Hızlı ve Öfkeli Küba’da
Hızlı ve Öfkeli 8, Küba’da çekilen ilk ABD yapımı film oldu.
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30 yaşına gelmeden izlemeniz gereken 23 film
Bu filmler size ya anılarınızı geri verecektir ya da keşkelerinizi görüntülü olarak yeniden sunacaktır.
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Jumanji için Dwayne Johnson artık kesin
Dwayne Johnson, Jumanji'nin kadrosunda olduğunu kişisel Instagram hesabından duyurdu.
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Hızlı ve Öfkeli'den yeni afiş
Vin Diesel "Fast 8"in yeni afişini paylaştı.
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Furious 8’e yeni sarışın aktör
Paul Walker’ın yerine Scott Eastwood geliyor…
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Paul Walker'in son görüntüleri
GTChannel, Walker'in son kaydına ulaştı.
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Fast&Furious'a yeni kötü karakter: Charlize Theron
Güzel oyuncu filme yeni bir soluk getireceğe benzer…
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Kazayla ilgili kritik gelişme
Paul Walker’ın hayatını kaybettiği kazayla ilgili önemli bir gelişme yaşandı.
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X-Men: Apocalypse'ten yeni fotoğraflar
X-Men serisinin son filmine ait yepyeni fotoğraflar yayınlandı…
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300 Spartalı sinemayı nasıl değiştirdi?
Vizyona girmesinin ardından geçen 9 yılın sonunda 300 Spartalı'nın sektörel anlamda nasıl bir etki yarattığına bir göz atalım…
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X-Men: Apocalypse'ten yepyeni fragman
Yeni X-Men filminin aksiyon dolu son fragmanı yayında…
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Öldürme Arzusu/Death Wish Filmi Eleştirisi
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Tomb Raider Filmi Eleştirisi
15 yıllık aradan sonra gelen yeni Tomb Raider filmi, türdeşleri arasında ön plana çıkabilecek herhangi bir özelliğe sahip olmayan sıradan bir aksiyon.
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Can Feda filminin fragmanı yayınlandı
Can Feda 6 Nisan'da sinemalarda olacak.
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Tom Hanks, Greyhound ile geliyor!
Film, 'The Good Shepherd' romanından uyarlanıyor.