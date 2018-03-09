Etikete Göre Haberler:
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Paul Walker'ın hayatı film oluyor!
40 yaşındayken geçirdiği araba kazasında hayatını kaybeden Hızlı ve Öfkeli filminin yıldız oyuncusu Paul Walker’ın hayatı belgesel oluyor.
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Vin Diesel 'Bloodshot' dedi
Sevilen oyuncunun bir çizgi roman uyarlaması olan Bloodshot projesine olan ilgisi ilk kez geçen yıl konuşulmuştu.
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Hızlı ve Öfkeli 8, dünya rekoru kırdı
Dünya rekoru, Hızlı ve Öfkeli 8'in ilk hafta sonunda el değiştirdi... Artık Star Wars'un daha çok çalışması gerek...
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Paul Walker'ın karakteri Hızlı ve Öfkeli'ye geri dönebilir
Hızlı ve Öfkeli serisi dokuzuncu ve onuncu filmlerde Paul Walker'ın karakterine yer verebilir.
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Fast and Furious'tan kamera arkası görüntüleri
Serinin yönetmeni filmin kamera arkası fotoğraflarını şahsi sosyal medya hesabından paylaştı.
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Dwayne Johnson'dan onlarca yeni film
Dwayne Johnson önümüzdeki birkaç sene içinde ondan fazla filmde rol alacak.
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Paul Walker'ın anısı yaşıyor
Fast and Furious ekibi Walker'ın anısını olabildiğince yaşatmaya çalışıyor.
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Hızlı ve Öfkeli Küba’da
Hızlı ve Öfkeli 8, Küba’da çekilen ilk ABD yapımı film oldu.
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Hızlı ve Öfkeli'den yeni afiş
Vin Diesel "Fast 8"in yeni afişini paylaştı.
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Furious 8’e yeni sarışın aktör
Paul Walker’ın yerine Scott Eastwood geliyor…
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Fast&Furious'a yeni kötü karakter: Charlize Theron
Güzel oyuncu filme yeni bir soluk getireceğe benzer…
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Kazayla ilgili kritik gelişme
Paul Walker’ın hayatını kaybettiği kazayla ilgili önemli bir gelişme yaşandı.
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Fast and Furious hakkında bilmedikleriniz...
Serinin arka planı...
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Yeni düşman Charlize Theron mu?
Ünlü oyuncu Charlize Theron, gelecek yıl vizyona girecek Hızlı ve Öfkeli 8 filminin kadrosuna dahil olabilir...
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Hızlı ve Öfkeli 9 ve 10 da yolda!
Hızlı ve Öfkeli 8'in hazırlıkları sürerken serinin 9 ve 10.filmlerinin de yolda olduğu haberi kesinleşti...
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XXX 3’ten yeni set görüntüleri
Vin Diesel, sosyal medya profilinden çekimlerin başladığının mesajını veriyor
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Hızlı ve Öfkeli 8’den haberler gelmeye devam ediyor!
Serinin yeni halkası için haberler hız kesmiyor...
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Fast & Furious 8 hız kesmiyor!
Sekizinci filmde başrollerde, Vin Diesel ile Dwayne Johnson’ın olacağı kesin...
Son Haberler
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Madonna yeniden yönetmen koltuğunda!
Film, Sierra Leone Cumhuriyeti’nde yetim olarak büyüyen ve dünyaca ünlü bir balerin olan Michaela DePrince’nin hayatını anlatacak.
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37. İstanbul Film Festivali baharı yeniliklerle karşılıyor
Bu yıl 6-17 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek festival programı açıklandı.
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Siyad: En iyi film Koca Dünya dedi
Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) ödülleri belli oldu.
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Stephen Hawking hayatını kaybetti
Ünlü İngiliz evrenbilimci ve fizik profesörünün hayat hikayesinin anlatıldığı film Theory of Everything, 2015'te vizyona girmişti.