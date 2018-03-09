Film, Sierra Leone Cumhuriyeti’nde yetim olarak büyüyen ve dünyaca ünlü bir balerin olan Michaela DePrince’nin hayatını anlatacak.

Hızlı ve Öfkeli 8'in hazırlıkları sürerken serinin 9 ve 10.filmlerinin de yolda olduğu haberi kesinleşti...

Paul Walker’ın hayatını kaybettiği kazayla ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Hızlı ve Öfkeli 8, Küba’da çekilen ilk ABD yapımı film oldu.

Dwayne Johnson önümüzdeki birkaç sene içinde ondan fazla filmde rol alacak.

Hızlı ve Öfkeli serisi dokuzuncu ve onuncu filmlerde Paul Walker'ın karakterine yer verebilir.

Dünya rekoru, Hızlı ve Öfkeli 8'in ilk hafta sonunda el değiştirdi... Artık Star Wars'un daha çok çalışması gerek...

Sevilen oyuncunun bir çizgi roman uyarlaması olan Bloodshot projesine olan ilgisi ilk kez geçen yıl konuşulmuştu.

40 yaşındayken geçirdiği araba kazasında hayatını kaybeden Hızlı ve Öfkeli filminin yıldız oyuncusu Paul Walker’ın hayatı belgesel oluyor.

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