Etikete Göre Haberler:
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Hızlı ve Öfkeli Küba’da
Hızlı ve Öfkeli 8, Küba’da çekilen ilk ABD yapımı film oldu.
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XXX 3’ten yeni set görüntüleri
Vin Diesel, sosyal medya profilinden çekimlerin başladığının mesajını veriyor
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Ünlülerin yakın çekim fotoğrafları hayrete düşürdü
Beyazperdede televizyonlarda hayranlıkla izlediğimiz ünlü isimlerin yakın çekim fotoğraflarını gördüğünüzde gözlerinize inanamayacaksınız!
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Müslüm filminin afişi yayınlandı
Müziğin efsane ismi Müslüm Gürses’in hayatını güçlü prodüksiyon, etkileyici bir sinematografiyle beyazperdeye aktaran Müslüm filminin afişi yayınlandı.
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Rambo 35 yıl sonra kovboy olarak geliyor
Sinema tarihinin en iddialı karakterlerinden Sylvester Stallone'nin canlandırdığı Rambo, beşinci filmle geri dönüyor.
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Kill Bill'in 'Gelin'i metrobüste!
Twitter’da paylaşılan bir tweet bir anda gündem oldu.