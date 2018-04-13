Etikete Göre Haberler:
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Fatih Akın'dan Kürk Mantolu Madonna uyarlaması!
Sabahattin Ali'nin çok satan eseri Kürk Mantolu Madonna'nın sinema uyarlaması bu yıl içerisinde çekilecek.
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Fatih Akın'ın Ödüllü filmi Paramparça'dan Türkçe altyazılı fragman
Fatih Akın'ın Oscar'dan kıl payı dönen ve Altın Küre alan filmi Paramparça 2 Şubat'ta Türkiye'de vizyona giriyor. İşte filmin altyazılı fragmanı
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75. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu
Fatih Akın, In The Fade adlı filmiyle En İyi Yabancı Film ödülünü kazandı.
Son Haberler
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13 Nisan haftası vizyon filmleri
Bu hafta vizyona tam 10 yeni film giriyor.
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Zamanda Kırılmalar/A Wrinkle in Time vizyonu yaklaştı
Ava DuVernay yönetmenliğindeki fantastik filmin dublajlı fragmanını izleyelim.
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Fatih Akın'dan Kürk Mantolu Madonna uyarlaması!
Sabahattin Ali'nin çok satan eseri Kürk Mantolu Madonna'nın sinema uyarlaması bu yıl içerisinde çekilecek.
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James Franco yeniden yönetmen koltuğunda!
Future World'den yeni fragman yayınlandı.