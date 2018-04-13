Bodrum'da 145 gündür tedavi gören Memduh Ün'ü hayat arkadaşı Fatma Girik yalnız bırakmıyor. Memduh Ün'den gelecek iyi bir haber bekleyen Fatma Girik hastanenin kafeteryasında görüntülendi. Fatma Girik sabahtan akşama kadar burada bekliyor.

Memduh Ün için Mimar Sinan Üniversitesi Radyo ve Sinema Fakültesi kampüsünde anma töreni düzenlendi.

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