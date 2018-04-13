Etikete Göre Haberler:
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Fatma Girik Memduh Ün'e böyle veda etti
Memduh Ün için Mimar Sinan Üniversitesi Radyo ve Sinema Fakültesi kampüsünde anma töreni düzenlendi.
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Fatma Girik kahkahaya boğdu
Fatma Girik'in taksici anısı salonu kahkahaya boğdu.
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Fatma Girik, 145 gündür Memduh Ün’ü bırakmadı
Bodrum'da 145 gündür tedavi gören Memduh Ün'ü hayat arkadaşı Fatma Girik yalnız bırakmıyor. Memduh Ün'den gelecek iyi bir haber bekleyen Fatma Girik hastanenin kafeteryasında görüntülendi. Fatma Girik sabahtan akşama kadar burada bekliyor.
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Ünlü yönetmen Memduh Ün yoğun bakıma kaldırıldı
Ünlü yönetmen, Fatma Girik'in hayat arkadaşı Memduh Ün Muğla'da yoğun bakıma alındı.
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Krasinski, yönetmenlikten devam ediyor!
Yakışıklı oyuncu John Krasinski yönetmen koltuğunu sevdi
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Can Feda filmi yasaklandı mı?
Türk askerinin kahramanlığını anlatan 'Can Feda' filmi Avrupa turnesinde ilginç olaylar yaşandı.
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13 Nisan haftası vizyon filmleri
Bu hafta vizyona tam 10 yeni film giriyor.
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Zamanda Kırılmalar/A Wrinkle in Time vizyonu yaklaştı
Ava DuVernay yönetmenliğindeki fantastik filmin dublajlı fragmanını izleyelim.