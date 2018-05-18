Etikete Göre Haberler:
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Fear the Walking Dead’den bol zombili ikinci fragman
Beklenen dizi Fear the Walking Dead’in yeni sezon fragmanı yayınlandı.
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Mehmet Güreli’nin filmi Dört Köşeli Üçgen'in vizyon tarihi açıklandı
27 Temmuz’da sinemaseverlerle buluşacak film, son olarak 6. Uluslararası Kayseri Film Festivali’nde ödül kazanmıştı.
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Türk Film Haftaları Ayla ile Zagreb'te başlıyor
Yunus Emre Enstitüsü yeni bir projeye imza attı.
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Altyazı Dünya Sinema Sözlüğü bayilerde!
Altyazı Aylık Sinema Dergisi, yoğun bir çalışmanın eseri olan Dünya Sinema Sözlüğü ile karşınızda.
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Deadpool 2 Blue-Ray'de uzun versiyon!
David Leitch bolca ekstra sahnenin yer alacağı Blue-Ray müjdesi verdi