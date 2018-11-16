Etikete Göre Haberler:
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24 filmlik maraton: Her güne bir feminist film!
Henüz feminizmin ne olduğundan emin olamayanlardan, feminizmi hayatına oturtumuşlara kadar herkese bu akımla ilgili koca bir maraton yaptırmak istiyoruz!
Son Haberler
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28 Aralık vizyondaki filmler
Sinema salonlarında bu hafta 6'sı yerli 11 film vizyona girecek. Börü, aksiyon ve macera tutkunlarının favori Aquaman ve Mary Poppins: Sihirli Dadı haftanın öne çıkan yapımları.
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Cesur Türk oyuncular
Türk sinemasının son dönemlerinde rol aldıkları cesur sahnelerle adından söz ettiren isimleri mercek altına aldık.
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Captain Marvel’de heyecan dorukta
2019’un en çok merak edilen filmlerinin başında gelen Captain Marvel’den yeni bir video yayımlandı.
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5 saatlik filmle geri dönüyorlar
Tarzıyla diziseverlerin gönlünde ayrı bir yeri olan Black Mirror serisinin 5’inci sezonu, 5 saatlik bir film olarak geri dönüyor.