Film, Sierra Leone Cumhuriyeti’nde yetim olarak büyüyen ve dünyaca ünlü bir balerin olan Michaela DePrince’nin hayatını anlatacak.

Mad Max hayranları, filmde yaşananları deneyimlemek için bu festivalde buluşuyor.

Filmekimi yaklaşıyor, biletler satışa çıkmaya başladı. İzlemeniz gereken filmlerle ilgili kararsızsanız sizi buraya alalım.

İstanbul Film Festivali, geçmişten günümüze efsaneleşmiş filmleri de tekrar sinema salonlarına taşıyor. Harika bir sinema deneyimi için Cinemania filmlerine bir göz atın!

36. İstanbul Film Festivali'nin gala filmlerinden birisi olan Derinliklere Yolculuk: Kaptan Cousteau, yeni bir şeyler söylemenin ötesine uzanmaya çalışıp, yeni bir şeyler gösterme amacında.

!f 2018 Bağımsız Filmler Festivali'nin reklam filmi yayınlandı. Bu yıl reklam filmine Rıza Kocaoğlu'nun seslendirmesi eşlik etti

37. yaşını kutlayacak olan İstanbul Film Festivali’nden yeni haberler var

!f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali’nin yeni bölümü !f Yeni’de gösterilen 7 film, bu yıl ilki verilen !f Yeni Seyirci Ödülü için yarıştı

Bu yıl festival 'Film Endüstrisinde Cinsel Taciz' konusunu da gündemine alıyor...

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