Etikete Göre Haberler:
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37. İstanbul Film Festivali baharı yeniliklerle karşılıyor
Bu yıl 6-17 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek festival programı açıklandı.
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37. İstanbul Film Festivali
Festivalin en yeni bölümü: Çiçek İstemez
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16. Uluslararası Gezici Filmmor Kadın Filmleri Festivali
Bu yıl festival 'Film Endüstrisinde Cinsel Taciz' konusunu da gündemine alıyor...
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Seyirci 'Kar' dedi!
!f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali’nin yeni bölümü !f Yeni’de gösterilen 7 film, bu yıl ilki verilen !f Yeni Seyirci Ödülü için yarıştı
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Göteborg Film Festivali’nde ödüller sahiplerini buldu
Gabriela Pichler’ın ikinci filmi “Amateurs” festivalden mutlu ayrıldı.
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İstanbul Film Festivali'nin restore edeceği film belli oldu
37. yaşını kutlayacak olan İstanbul Film Festivali’nden yeni haberler var
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Rıza Kocaoğlu'ndan !f sürprizi!
!f 2018 Bağımsız Filmler Festivali'nin reklam filmi yayınlandı. Bu yıl reklam filmine Rıza Kocaoğlu'nun seslendirmesi eşlik etti
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Yeşilçam’ın usta isimlerine boş salon şoku
Yeşilçam'ın usta isimleri ödüllerini boş salonda aldı.
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Jürideki ilk Türk Tuba oldu
Tuba Büyüküstün, Uluslararası Asya Film Festivali'nde jüri üyeliği yapacak.
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Adana'da en iyi film: Aşkın Gören Gözlere İhtiyacı Yok
24. Uluslararası Adana Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu.
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Cousteau'lar ve oğulları: Derinliklere uzun bir yolculuk
36. İstanbul Film Festivali'nin gala filmlerinden birisi olan Derinliklere Yolculuk: Kaptan Cousteau, yeni bir şeyler söylemenin ötesine uzanmaya çalışıp, yeni bir şeyler gösterme amacında.
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36. İstanbul Film Festivali: Cinemania kategorisinden tavsiyeler
İstanbul Film Festivali, geçmişten günümüze efsaneleşmiş filmleri de tekrar sinema salonlarına taşıyor. Harika bir sinema deneyimi için Cinemania filmlerine bir göz atın!
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Sundance film festivalinden tahminler
Sundance film festivalinde yarışacak filmlerden ödüle en yakın olanlarının listesi.
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Filmekimi 2016'da görmeniz gereken 8 film
Filmekimi yaklaşıyor, biletler satışa çıkmaya başladı. İzlemeniz gereken filmlerle ilgili kararsızsanız sizi buraya alalım.
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2000'li yılların en iyi 8 Fransız filmi
2000'li yıllarda çekilen Fransız filmleri arasından en iyi 8 film.
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Mad Max’i yaşıyorlar
Mad Max hayranları, filmde yaşananları deneyimlemek için bu festivalde buluşuyor.
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Cannes'in favorisinden yeni fragman
Cannes'te yarışacak The Neon Demon filminin yeni fragmanı yayınlandı.
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35. İstanbul Film Festivali başlıyor
35. İstanbul Film Festivali, 7-17 Nisan 2016 tarihlerinde şehre iz bırakmaya hazırlanıyor.
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Altın Lale için yarışacak filmler
İstanbul Film Festivali Altın Lale Uluslararası Yarışma bölümünde yarışacak filmler...
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Knight of Cups emprovize mi çekildi?
Oyuncular nasıl çalıştıklarını anlatıyor...
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!f programında olup vizyona da girmesi beklenen filmler
!f İstanbul bitince, vizyona girse keşke...
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Obama ailesi beyaz perdede
Barrack ve Michelle Obama'nın ilk romatik randevularını konu alan film Southside with You yakında beyaz perdede olacak…
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Aşk bitti...
!f İstanbul’un ön bilet satışlarında son durum...
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Bu sene !f İstanbul birleştiriyor!
Bağımsız Filmler Festivali 15. yaşını kutluyor!
Son Haberler
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Madonna yeniden yönetmen koltuğunda!
Film, Sierra Leone Cumhuriyeti’nde yetim olarak büyüyen ve dünyaca ünlü bir balerin olan Michaela DePrince’nin hayatını anlatacak.
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37. İstanbul Film Festivali baharı yeniliklerle karşılıyor
Bu yıl 6-17 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek festival programı açıklandı.
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Siyad: En iyi film Koca Dünya dedi
Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) ödülleri belli oldu.
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Stephen Hawking hayatını kaybetti
Ünlü İngiliz evrenbilimci ve fizik profesörünün hayat hikayesinin anlatıldığı film Theory of Everything, 2015'te vizyona girmişti.