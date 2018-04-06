Etikete Göre Haberler:
-
Oscar'ın hemen izlemeniz gereken kazanan ve kaybedenleri
Oscar Ödülleri yaklaşırken geçmiş yıllara bakmakta yarar var.
-
Hayat Dersleri Veren En İyi 9 Film
Hayat dersi veren en anlamlı 9 filmi sizler için listeledik.
-
Genç aktris Blade Runner'in kadrosunda
Knock Knock'ın güzeli Ana de Armas, Blade Runner 2’nin büyüyen kadrosuna katılıyor.
-
Saklı mesajlar içeren filmler
Dikkat, spoiler içerir...
Son Haberler
-
Star Wars prömiyeri Cannes'da!
Solo: A Star Wars Story prömiyerini Cannes’da yapacak
-
Lavinya filminden fragman geldi!
Kerem Topuz'un ikinci uzun metrajından etkileyici fragman...
-
6 Nisan haftası yeni vizyon filmleri
Bu hafta dokuz yeni film sinemalarda...
-
Karanlık Sır/Marrowbone Film Eleştirisi
Bazı Sırlar Kişinin İçinde Büyür!