Etikete Göre Haberler:
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Madonna yeniden yönetmen koltuğunda!
Film, Sierra Leone Cumhuriyeti’nde yetim olarak büyüyen ve dünyaca ünlü bir balerin olan Michaela DePrince’nin hayatını anlatacak.
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37. İstanbul Film Festivali baharı yeniliklerle karşılıyor
Bu yıl 6-17 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek festival programı açıklandı.
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Ödüllü film 'Martı' vizyon tarihi aldı!
Festivallerde adından söz ettiren Martı sinemaseverlerle buluşuyor.
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Mahalle Filmi Eleştirisi
Hiç suça bulaşmamış bir insanın başı belaya girerse ne olur?
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9 Mart haftası yeni vizyon filmleri
Oscar ödüllü Phantom Thread ve Direniş Karatay haftanın öne çıkan yapımları...
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2 Mart haftası yeni vizyon filmleri
Ailecek Şaşkınız, Uğur Böceği (Lady Bird) ve Kızıl Serçe (Red Sparrow) öne çıkan yapımlar...
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Melez-Crossbreed bu hafta vizyonda!
Yönetmen Biray Dalkıran, Amerika'da, bu kez korku türünde bir film çekti.
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16. Uluslararası Gezici Filmmor Kadın Filmleri Festivali
Bu yıl festival 'Film Endüstrisinde Cinsel Taciz' konusunu da gündemine alıyor...
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Jamie Lee Curtis 'Halloween' çekimlerini tamamladı!
'Halloween' serisinin son filminde boy gösterecek Jamie Lee Curtis'in çekimleri bitti.
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‘Sleeping Dogs’ oyunu sinemaya uyarlanıyor
Popüler aksiyon, dövüş ve macera oyunu Sleeping Dogs, aynı adlı bir film ile beyaz perdeye aktarılıyor.
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Pera Film'den yeni program: Bölünmüş Benlik!
Psikolojik yapımları sevenler bu ay Pera Film'i dolduracak. Sinemaseverleri farklı seçkileriyle kendine çekmeyi başaran Pera Film'in bu ayki programında benlik ve kimlik kavramları masaya yatırılacak.
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Göteborg Film Festivali’nde ödüller sahiplerini buldu
Gabriela Pichler’ın ikinci filmi “Amateurs” festivalden mutlu ayrıldı.
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İstanbul Film Festivali'nin restore edeceği film belli oldu
37. yaşını kutlayacak olan İstanbul Film Festivali’nden yeni haberler var
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Rıza Kocaoğlu'ndan !f sürprizi!
!f 2018 Bağımsız Filmler Festivali'nin reklam filmi yayınlandı. Bu yıl reklam filmine Rıza Kocaoğlu'nun seslendirmesi eşlik etti
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Film Eleştirmenleri Birliği ödülleri sahiplerini buldu
2018 Londra Film Eleştirmenleri Birliği Ödülleri sahiplerini bulurken Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, gecenin kazananı oldu
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Vizyonda 7 yeni film var
'Deliha 2' ve 'Daha' haftanın yerli yapımları...
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Vizyonda 4 yeni film var!
Arif v 216 haftanın öne çıkan yapımı...
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Vizyonda 6 yeni film var
'Jumanji: Vahşi Orman' ve 'Muhteşem Showman' haftanın iddiali yapımlarından...
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Vizyonda 8 yeni film var
Acı Tatlı Ekşi ve Martıların Efendisi haftanın iddialı yerli yapımlarından...
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Büyük heyecan için geri sayım başladı
Bu yıl dokuzuncu kez düzenlenecek olan Uluslararası Lions Kısa Film Yarışması için başvurular başladı.
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Vizyonda 7 yeni film var
Star Wars: Son Jedi sinemalarda...
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Time'ın en iyiler listesinde bir Türk filmi
'Kedi' belgeseli Time'ın '2017'nin en iyi 10 filmi' listesinde yer aldı.
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Vizyonda 8 yeni film var
Öteki Taraf ve Maide'nin Altın Günü haftanın iddialı yerli yapımlarından...
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Yeşilçam’ın usta isimlerine boş salon şoku
Yeşilçam'ın usta isimleri ödüllerini boş salonda aldı.
Son Haberler
-
Madonna yeniden yönetmen koltuğunda!
Film, Sierra Leone Cumhuriyeti’nde yetim olarak büyüyen ve dünyaca ünlü bir balerin olan Michaela DePrince’nin hayatını anlatacak.
-
37. İstanbul Film Festivali baharı yeniliklerle karşılıyor
Bu yıl 6-17 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek festival programı açıklandı.
-
Siyad: En iyi film Koca Dünya dedi
Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) ödülleri belli oldu.
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Stephen Hawking hayatını kaybetti
Ünlü İngiliz evrenbilimci ve fizik profesörünün hayat hikayesinin anlatıldığı film Theory of Everything, 2015'te vizyona girmişti.