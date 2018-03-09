Film, Sierra Leone Cumhuriyeti’nde yetim olarak büyüyen ve dünyaca ünlü bir balerin olan Michaela DePrince’nin hayatını anlatacak.

Bu yıl dokuzuncu kez düzenlenecek olan Uluslararası Lions Kısa Film Yarışması için başvurular başladı.

'Deliha 2' ve 'Daha' haftanın yerli yapımları...

!f 2018 Bağımsız Filmler Festivali'nin reklam filmi yayınlandı. Bu yıl reklam filmine Rıza Kocaoğlu'nun seslendirmesi eşlik etti

37. yaşını kutlayacak olan İstanbul Film Festivali’nden yeni haberler var

Psikolojik yapımları sevenler bu ay Pera Film'i dolduracak. Sinemaseverleri farklı seçkileriyle kendine çekmeyi başaran Pera Film'in bu ayki programında benlik ve kimlik kavramları masaya yatırılacak.

Popüler aksiyon, dövüş ve macera oyunu Sleeping Dogs, aynı adlı bir film ile beyaz perdeye aktarılıyor.

Bu yıl festival 'Film Endüstrisinde Cinsel Taciz' konusunu da gündemine alıyor...

Yönetmen Biray Dalkıran, Amerika'da, bu kez korku türünde bir film çekti.

Hiç suça bulaşmamış bir insanın başı belaya girerse ne olur?

Film, Sierra Leone Cumhuriyeti’nde yetim olarak büyüyen ve dünyaca ünlü bir balerin olan Michaela DePrince’nin hayatını anlatacak.

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