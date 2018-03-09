Etikete Göre Haberler:
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37. İstanbul Film Festivali baharı yeniliklerle karşılıyor
Bu yıl 6-17 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek festival programı açıklandı.
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16. Uluslararası Gezici Filmmor Kadın Filmleri Festivali
Bu yıl festival 'Film Endüstrisinde Cinsel Taciz' konusunu da gündemine alıyor...
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Göteborg Film Festivali’nde ödüller sahiplerini buldu
Gabriela Pichler’ın ikinci filmi “Amateurs” festivalden mutlu ayrıldı.
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İstanbul Film Festivali'nin restore edeceği film belli oldu
37. yaşını kutlayacak olan İstanbul Film Festivali’nden yeni haberler var
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Yeşilçam’ın usta isimlerine boş salon şoku
Yeşilçam'ın usta isimleri ödüllerini boş salonda aldı.
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Jürideki ilk Türk Tuba oldu
Tuba Büyüküstün, Uluslararası Asya Film Festivali'nde jüri üyeliği yapacak.
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Adana'da en iyi film: Aşkın Gören Gözlere İhtiyacı Yok
24. Uluslararası Adana Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu.
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Cousteau'lar ve oğulları: Derinliklere uzun bir yolculuk
36. İstanbul Film Festivali'nin gala filmlerinden birisi olan Derinliklere Yolculuk: Kaptan Cousteau, yeni bir şeyler söylemenin ötesine uzanmaya çalışıp, yeni bir şeyler gösterme amacında.
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36. İstanbul Film Festivali: Cinemania kategorisinden tavsiyeler
İstanbul Film Festivali, geçmişten günümüze efsaneleşmiş filmleri de tekrar sinema salonlarına taşıyor. Harika bir sinema deneyimi için Cinemania filmlerine bir göz atın!
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Sundance film festivalinden tahminler
Sundance film festivalinde yarışacak filmlerden ödüle en yakın olanlarının listesi.
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2000'li yılların en iyi 8 Fransız filmi
2000'li yıllarda çekilen Fransız filmleri arasından en iyi 8 film.
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Cannes'in favorisinden yeni fragman
Cannes'te yarışacak The Neon Demon filminin yeni fragmanı yayınlandı.
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35. İstanbul Film Festivali başlıyor
35. İstanbul Film Festivali, 7-17 Nisan 2016 tarihlerinde şehre iz bırakmaya hazırlanıyor.
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Altın Lale için yarışacak filmler
İstanbul Film Festivali Altın Lale Uluslararası Yarışma bölümünde yarışacak filmler...
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Los Angeles Türk Film Festivali'nin finalistleri belli oldu
Los Angeles Türk Film Festivali'nin kısa film yarışmasının 10 finalisti belirlendi.
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Altın Portakal’lar sahiplerini buldu
52. Uluslararası Antalya Film Festivali'nde gecenin galibi 'Sarmaşık' oldu.
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Altın Portakal Film Festivali ertelendi
Bu yıl ekim ayında 52'nci kez düzenlenmesi planlanan Altın Portakal Film Festivali ertelendi.
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68. Cannes Film Festivali sona erdi
Bu yıl 68. düzenlenen cannes Film Festivali sona erdi. Cannes Film Festivali'nde bu yıl da ödüller sahiplerini buldu. Cannes Film Festivaliyle ilgili tüm detaylar haberimizde.
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Türk yönetmenler Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye için yarışacak
68. düzenlenen Cannes Film Festivali Fransa'nın Cannes kentinde başladı. Cannes Film Festivali'nin açılışı bu yıl 27 yıl aradan sonra ilk kez kadın bir yönetmenin filmiyle perdelerini açtı. Cannes Film Festivali 24 Mayıs'ta Altın Palmiye ödülüyle sona erecek.
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İstanbul Film Festivali'nde 17-18 Nisan
Festivalde bugün hangi filmler var?
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Ankara'da belgesel ve kısa film yarışmaları iptal
26. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde belgesel ve kısa film yarışmaları iptal edildi.
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İstanbul Film Festivali'nde bugün
Festivalde bugün hangi filmlerin gösterimi yapılacak?
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İKSV için heyecan dorukta! İstanbul Film Festivali 4 Nisan'da başlıyor
İstanbul Film Festivali'ne çok az bir zaman kaldı. Akbank sponsorluğunda düzenlenen 34. İstanbul Film Festivali 4-19 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek. İstanbul Film Festivali, Küba'da gişe rekorları kıran Conducta - Hal ve Gidiş filmi ile açılıyor. İstanbul Film Festivali kapsamında mutlaka izlemeniz gereken filmlerden bazıları...
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İstanbul Film Festivali'ne başvurular başladı
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, 5-20 Nisan 2014 tarihleri arasında gerçekleştirilecek 33’üncü İstanbul Film Festivali’ne başvurular başladı.
Son Haberler
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Madonna yeniden yönetmen koltuğunda!
Film, Sierra Leone Cumhuriyeti’nde yetim olarak büyüyen ve dünyaca ünlü bir balerin olan Michaela DePrince’nin hayatını anlatacak.
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37. İstanbul Film Festivali baharı yeniliklerle karşılıyor
Bu yıl 6-17 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek festival programı açıklandı.
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Siyad: En iyi film Koca Dünya dedi
Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) ödülleri belli oldu.
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Stephen Hawking hayatını kaybetti
Ünlü İngiliz evrenbilimci ve fizik profesörünün hayat hikayesinin anlatıldığı film Theory of Everything, 2015'te vizyona girmişti.