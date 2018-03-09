Film, Sierra Leone Cumhuriyeti’nde yetim olarak büyüyen ve dünyaca ünlü bir balerin olan Michaela DePrince’nin hayatını anlatacak.

İstanbul Film Festivali'ne çok az bir zaman kaldı. Akbank sponsorluğunda düzenlenen 34. İstanbul Film Festivali 4-19 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek. İstanbul Film Festivali, Küba'da gişe rekorları kıran Conducta - Hal ve Gidiş filmi ile açılıyor. İstanbul Film Festivali kapsamında mutlaka izlemeniz gereken filmlerden bazıları...

Festivalde bugün hangi filmler var?

68. düzenlenen Cannes Film Festivali Fransa'nın Cannes kentinde başladı. Cannes Film Festivali'nin açılışı bu yıl 27 yıl aradan sonra ilk kez kadın bir yönetmenin filmiyle perdelerini açtı. Cannes Film Festivali 24 Mayıs'ta Altın Palmiye ödülüyle sona erecek.

Bu yıl 68. düzenlenen cannes Film Festivali sona erdi. Cannes Film Festivali'nde bu yıl da ödüller sahiplerini buldu. Cannes Film Festivaliyle ilgili tüm detaylar haberimizde.

Bu yıl ekim ayında 52'nci kez düzenlenmesi planlanan Altın Portakal Film Festivali ertelendi.

İstanbul Film Festivali, geçmişten günümüze efsaneleşmiş filmleri de tekrar sinema salonlarına taşıyor. Harika bir sinema deneyimi için Cinemania filmlerine bir göz atın!

36. İstanbul Film Festivali'nin gala filmlerinden birisi olan Derinliklere Yolculuk: Kaptan Cousteau, yeni bir şeyler söylemenin ötesine uzanmaya çalışıp, yeni bir şeyler gösterme amacında.

37. yaşını kutlayacak olan İstanbul Film Festivali’nden yeni haberler var

Bu yıl festival 'Film Endüstrisinde Cinsel Taciz' konusunu da gündemine alıyor...

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