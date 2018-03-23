Kabuslar Evi’nin vasat bir bölümü gibi...

İstanbul Film Festivali, geçmişten günümüze efsaneleşmiş filmleri de tekrar sinema salonlarına taşıyor. Harika bir sinema deneyimi için Cinemania filmlerine bir göz atın!

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