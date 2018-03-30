Etikete Göre Haberler:
-
Birbirinden hatalı film klişeleri
Filmlerde gerçek olduğunu sandığımız ancak sonuna kadar yanlış bildiğimiz gerçekler.
-
Tarihi çarpıtan filmler
Anlattıkları öykülerde belli başlı hatalarla tarihi gerçekliğin dışına çıkan filmler.
-
14 yaşındaki Buz Devri filminden 14 gerçek
Serinin beşinci filmi vizyona girmek üzereyken, 14 yaşındaki ilk filmi hatırlamakta yarar var.
-
Türk sinemasının en komik film hataları
Birçok seyircinin fark etmediği yönleri ile Türk sinemasının en komik film hataları.
-
İnanılmaz film hataları
İşte size, içinde inanılmaz hatalara yer veren ve muhtemelen çok sevdiğiniz 6 film…
Son Haberler
-
Antep Fıstığı filmi yeniden!
Film 70 bin izlenme ile Gaziantep’te en çok izlenen film olma özelliğini taşıyor.
-
Organize İşler 2'de Kıvanç Tatlıtuğ sürprizi!
Yılmaz Erdoğan'ın devam filminde yakışıklı oyuncu bir horoz dövüşçüsünü canlandıracak
-
Başlat: Ready Player One Filmi Eleştirisi
80’ler Pop Kültür Vitrini
-
Arnold Schwarzenegger acil ameliyata alındı!
70 yaşındaki oyuncu kalp ameliyatına girdi