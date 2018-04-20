Diledik ve oldu! Nuri Bilge Ceylan'sız Cannes olmasın dedik, yönetimi bugün yaptığı açıklamada Ahlat Ağacı‘nın festivalde yer alacağı duyuruldu.

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