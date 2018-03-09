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En iyi 10 bilim kurgu dizisi
Yükselişe geçen yeni trend yabancı diziler aynı filmler gibi birçok türü kapsıyor. Özellikle Bilim Kurgu dizilerinin ağır bastığı bu zamanlarda filmler yavaş yavaş arka plana atılıyor. Sizler için eskiden yeniye en iyi 10 bilim kurgu dizisini sıraladık
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Gelmiş geçmiş en iyi bilim-kurgu dizileri
Gelmiş geçmiş en iyi bilim-kurgu dizilerinin bir listesi.
Son Haberler
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Tomb Raider Filmi Eleştirisi
15 yıllık aradan sonra gelen yeni Tomb Raider filmi, türdeşleri arasında ön plana çıkabilecek herhangi bir özelliğe sahip olmayan sıradan bir aksiyon.
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Can Feda filminin fragmanı yayınlandı
Can Feda 6 Nisan'da sinemalarda olacak.
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Tom Hanks, Greyhound ile geliyor!
Film, 'The Good Shepherd' romanından uyarlanıyor.
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Kaybedenler Kulübü Yolda Filmi Eleştirisi
Her zaman kaybettik senle ben!