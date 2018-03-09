Her zaman kaybettik senle ben!

15 yıllık aradan sonra gelen yeni Tomb Raider filmi, türdeşleri arasında ön plana çıkabilecek herhangi bir özelliğe sahip olmayan sıradan bir aksiyon.

Gelmiş geçmiş en iyi bilim-kurgu dizilerinin bir listesi.

Yükselişe geçen yeni trend yabancı diziler aynı filmler gibi birçok türü kapsıyor. Özellikle Bilim Kurgu dizilerinin ağır bastığı bu zamanlarda filmler yavaş yavaş arka plana atılıyor. Sizler için eskiden yeniye en iyi 10 bilim kurgu dizisini sıraladık

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