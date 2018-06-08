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Kaprisleriyle herkesi bıktırdı
Birlikte çalışması en zor ünlü isimler...
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Ayrılık kızışıyor
Cruise-Holmes çiftinin ayrılığı ile gelişen olaylar.
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En iyi Megan Fox filmleri
Podyumun ışıklarından beyaz perdeye yürüyen Megan Fox'un göze çarpan 9 filmi
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Sinemada Muhammed Ali
Muhammed Ali'nin anısında içinde bulunduğu 5 büyük sinema yapımı
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Megan Fox tekrar hamile
Teenage Mutant Ninja Turtles'in yıldızı Megan Fox, üçüncü çocuğuna hamile
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Steven Spielberg'den insan canlısı bir dev
Spielberg'in son filmi The BFG'nin fragmanı yayınlandı.
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Prison Break’ten yeni sezon
Efsane dizi, yeni sezonuyla geri dönüyor.
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Assassin's Creed'den yeni fotoğraflar
Türkiye'de 2017'nin başında vizyona girecek Assassin's Creed'den yeni fotoğraflar geldi.
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Megan Fox son noktayı koydu
Ünlü oyuncu bilindik rollerine veda ediyor.
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Ninja Kaplumbağalar’dan yeni fragman
Ninja kaplumbağalar, yeni maceralarıyla geri dönüyor.
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Mahkeme yerine Hawaii'ye
Boşanma sürecindeki Megan Fox ve Brian Auistin Green tatilde...
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İstismar edilen oyuncular
İşte size; zamanında yapım şirketleri ve yönetmenleri tarafından sömürülmüş 5 ünlü oyuncu...
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Dövmenin laneti mi?
İşler hiç de bekledikleri gibi gitmedi.
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Megan Fox'un kariyeri nasıl bu hale geldi?
Fox'un sektörde istediği saygınlığa ulaşamamasının sebepleri...
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Ninja Kaplumbağalar dönüyor
Ninja Kaplumbağalar'ın ikinci macerası bu yaz sinemalarda...
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Artık sizin de bir zaman makineniz olabilir!
Ünlü film serisi Geleceğe Dönüş'te yer alan meşhur otomobil DeLorean yeniden üretilecek...
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Geri döndüler!
90'lı yılların efsanevi dizisi The X-Files, 6 bölüm sürecek olan özel sezonuyla ekranlara geri döndü...
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Robin Hood yeniden ok atacak!
Hırsızlar prensi Robin Hood, gelecek yıl yeni bir sinema filmiyle yeniden izleyicilerle buluşacak...
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Megan Fox'un yerine Victoria's Secret modeli
Ünlü çizgi film 'Transformers'ın beyazperde uyarlamasının üçüncü filminde Victoria's Secret modeli Rosie Huntington-Whiteley yer alacak.
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'Transformers' kızı olacak
İsrailli manken Bar Refaeli'nin Transformers serisinin son filminde rol alacağı belirtildi.
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'Transformers 3'te Megan Fox yok
Michael Bay imzalı gişe canavarı 'Transformers'ın üçüncü bölümünde, serinin güzel yıldızı Megan Fox yer almayacak.
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İçimdeki Hazine film fragmanı yayınlandı
Yeşilçam’ın 3 kuşağı aynı filmde buluşuyor
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Robin Williams belgeselinden yeni fragman
Robin Williams: Come Inside My Mind’tan yeni bir fragman paylaşıldı.
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Haftasonu gişe galipleri hangi filmler?
Ülkemizde Jurassic Park, dünyada Ocean's Eight gişenin zirvesinde...
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Ant-Man and the Wasp'ten haberler var
Paylaşılan son televizyon spotunda Avengers’ın adı geçiyor...