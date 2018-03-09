Film, Sierra Leone Cumhuriyeti’nde yetim olarak büyüyen ve dünyaca ünlü bir balerin olan Michaela DePrince’nin hayatını anlatacak.

Chris Pratt ve Jennifer Lawrence'ın başrolünde olduğu Passengers'dan ilk fragman yayınlandı.

Marvel Sinematik Evreni, gittikçe genişliyor. Doktor Strange, enfes bir şekilde beyaz perdede karşımıza çıkmadan önce, hem bilgilerimizi tazeleyip hem de bilmediklerimizi öğrenelim.

14 Kasım'da vizyona çıkacak Rouge One ile ilgili son haberler.

Scarlett Johansson'un baş rolünde yer aldığı ve duyurulduğu günden beri tartışılan Ghost in the Shell (Kabuktaki Hayalet) filmi, yeni fragmanla bizi kendisine hazırlıyor.

Popüler aksiyon, dövüş ve macera oyunu Sleeping Dogs, aynı adlı bir film ile beyaz perdeye aktarılıyor.

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