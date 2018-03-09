Etikete Göre Haberler:
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Jamie Lee Curtis 'Halloween' çekimlerini tamamladı!
'Halloween' serisinin son filminde boy gösterecek Jamie Lee Curtis'in çekimleri bitti.
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‘Sleeping Dogs’ oyunu sinemaya uyarlanıyor
Popüler aksiyon, dövüş ve macera oyunu Sleeping Dogs, aynı adlı bir film ile beyaz perdeye aktarılıyor.
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Power Rangers, seriye dönüşüyor
Televizyon dizisi yıllarca süren Power Rangers'ın film serisi olacağı doğrulandı.
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Ghost in the Shell'den yepyeni fragman geldi
Scarlett Johansson'un baş rolünde yer aldığı ve duyurulduğu günden beri tartışılan Ghost in the Shell (Kabuktaki Hayalet) filmi, yeni fragmanla bizi kendisine hazırlıyor.
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Recep İvedik 5'ten ilk fragman!
Şahan Gökbakar'ın gişe rekortmeni serisi Recep İvedik, beşinci filmiyle vizyona dönmeye hazırlanıyor. Filmden ilk fragman yayınlandı.
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Yeni Star Wars hikayesi Rouge One geliyor
14 Kasım'da vizyona çıkacak Rouge One ile ilgili son haberler.
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Johansson'lu Ghost in the Shell'den ilk fragman yayınlandı
Başrolünü Scarlett Johansson'un üstlendiği, Ghost in the Shell'den (Kabuktaki Hayalet) ilk fragman yayınlandı.
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Doctor Strange'i izlemeden önce bilmeniz gereken 6 şey
Marvel Sinematik Evreni, gittikçe genişliyor. Doktor Strange, enfes bir şekilde beyaz perdede karşımıza çıkmadan önce, hem bilgilerimizi tazeleyip hem de bilmediklerimizi öğrenelim.
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Yeni Wolverine filmi Logan'dan ilk fragman
Hugh Jackman'ın başrolünde olduğu son Wolverine filmi Logan, ilk fragmanıyla dikkatleri üzerine çekti.
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Power Rangers fragmanı çok izlendi, filmden yeni bilgiler geldi
2017 yılında gösterime girecek Power Rangers filmi, fragmanla birlikte büyük bir popülerlik yakaladı.
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Karayip Korsanları'nın yeni filmi geliyor
Karayip Korsanları: Salazar'ın İntikamı'ndan ilk Türkçe fragman yayınlandı.
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2017'nin en çok beklenen 10 filmi
Önümüzdeki sene vizyona çıkması beklenen en güzel filmler.
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Jennifer Lawrence'lı Passengers'tan fragman yayınlandı
Chris Pratt ve Jennifer Lawrence'ın başrolünde olduğu Passengers'dan ilk fragman yayınlandı.
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Halle Berry kayıp çocuğunu arıyor
Çocuğu kaçırılan bir annenin yaşadıklarını anlatan Kidnap filminin fragmanı yayınlandı.
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Voyage of Time'ın fragmanı dünyayı etkiledi
Yönetmen Terrence Malick'in yeni belgeseli Voyage of Time, yayınlanan fragmanıyla büyük yankı uyandırdı.
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Rogue One: A Star Wars Story'nin fragmanı yayınlandı
Merakla beklenen Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi'nin ilk fragmanı, Rio olimpiyatları sırasında yayınlandı. Fragman sürpriz dolu!
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Dunkirk'ten ilk fragman yayınlandı
Christopher Nolan'ın yeni filmi Dunkirk'ün ilk fragmanı yayınlandı. Film sabırsızlıkla bekleniyor.
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Doctor Strange Comic Con'dan kazançlı çıktı
Marvel'ın sonbaharda vizyona girecek yeni filmi Doctor Strange, Comic Con'dan eli boş dönmedi.
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Vizyonda 8 yeni film var
'Orman Çocuğu' ve 'Bekar Yaşam Kılavuzu' haftanın öne çıkan yapımları...
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Vizyonda 11 yeni film var
6'sı yerli 11 yeni film sinemalarda...
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Vizyonda 8 yeni film var
'Deliormanlı', 'Yitik Kuşlar' ve 'Somuncu Baba: Aşkın Sırrı' haftanın yerli yapımları...
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Vizyonda 6 yeni film var
Batman v Superman: Adaletin Şafağı sinemalarda...
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Vizyonda 7 yeni film var
'Olaylar Olaylar' ve 'Şeytan Tüyü' haftanın yerli yapımları.
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Vizyonda 6 yeni film var
'Uyumsuz Serisi: Yandaş Bölüm 1' ve 'Annemin Yarası' haftanın öne çıkan yapımları.
Son Haberler
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Madonna yeniden yönetmen koltuğunda!
Film, Sierra Leone Cumhuriyeti’nde yetim olarak büyüyen ve dünyaca ünlü bir balerin olan Michaela DePrince’nin hayatını anlatacak.
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37. İstanbul Film Festivali baharı yeniliklerle karşılıyor
Bu yıl 6-17 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek festival programı açıklandı.
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Siyad: En iyi film Koca Dünya dedi
Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) ödülleri belli oldu.
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Stephen Hawking hayatını kaybetti
Ünlü İngiliz evrenbilimci ve fizik profesörünün hayat hikayesinin anlatıldığı film Theory of Everything, 2015'te vizyona girmişti.