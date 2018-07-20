Etikete Göre Haberler:
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Beklenen filmlerin fragmanları
Sezonun en çok beklenen filmlerinin fragmanları geçtiğimiz günlerde bir bir gün yüzüne çıktı.
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Efsane solist Freddie Mercury'nin hayatı film oluyor
Queen'in efsanevi solisti Freddie Mercury'nin hayatı film oluyor. 1991 yılında hayatını kaybeden Freddie Mercury'nin hayatının anlatılacağı filmin yönetmenliğini ve senaristliğini Sacha Baron Cohen yapacak.
Son Haberler
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Ryan Reynolds’dan beklenmeyen itiraf
Marvel evreninden Deadpool karakterine hayat veren Ryan Reynolds’dan şaşırtan itiraf.
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What They Had’den ilk fragman yayımlandı
Mendillerinizi hazırlayın... Güçlü drama What They Had’den ilk fragman sinemaseverlerin beğenisine sunuldu.
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Beklenen filmlerin fragmanları
Sezonun en çok beklenen filmlerinin fragmanları geçtiğimiz günlerde bir bir gün yüzüne çıktı.
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Yeni Joker filmine usta isim
Joaquin Phoenix’li Joker filminden gündem yaratan haberler gelmeye devam ediyor.