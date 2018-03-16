Etikete Göre Haberler:
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2016'nın Sineması: Dolu Dolu Sinemayla Geçen Bir Yılda Mynet Sinema Neleri Konuştu?
Zorluklarıyla da, güzellikleriyle de unutulmayacak bir yıldı 2016... Biz ise, sadece sinema konuşmak için elimizden geleni yapmaya devam ettik.
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Vizyonda hakkı yenen korku filmleri
Vizyonda başarısız olup bir şansı daha hak eden korku filmlerinin listesi.
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Kaptan Amerika'ya erkek arkadaş lazım
Frozen için başlatılan eşcinsel kampanyanın devamı Kaptan Amerika için geldi.
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Hayranların eşcinsel prenses talebi büyüyor
Frozen’da eşcinsel bir prenses bulunmasıyla ilgili Twitter kampanyası başlatıldı.
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3 yeni film vizyonda
Sinemalarda bu hafta 3 yeni film vizyona giriyor.
Son Haberler
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Grinç'ten dublajlı fragman geldi
Yılbaşından nefret eden yeşil dostumuzdan haberler var
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Youtube projesinde Susan Sarandon!
Youtube, kendilerine ait orijinal film Vulture Club’ın prodüksiyon aşamasının bittiğini açıkladı
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Bordo Bereliler 2: Afrin galası gerçekleşti
Bordo Bereliler 2: Afrin filmi 23 Mart’ta vizyona girecek.
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Deadpool 2 yeniden çekimdeki gizli isim kim?
Deadpool 2 18 Mayıs'ta sinemalarda.