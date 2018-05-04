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Oscar gecesinden 6 ödülle dönen Mad Max: Fury Road'a dair ilginç yapım notları…
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Yılın en iyi kostüm tasarımları
Yılın en iyi kostüm tasarımı ödülü 28 Şubat gecesi kimin olacak? Adayları tek tek inceleyelim...
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Hürkuş: Göklerdeki Kahraman’ın afişi yayınlandı.
Vecihi Hürkuş’un hayatını konu alan ‘Hürkuş: Göklerdeki Kahraman’ın afişi çıktı.