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90'ların en iyi 10 Türk filmi
90'lara damga vuran en iyi yerli yapımlar...
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Sicario 2: Soldado yeni fragman yayınlandı
2015 yapımı Sicario'nun merakla beklenen devam halkası ABD'de Haziran'da vizyonda.
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Eski Kocam(ız) vizyona gün sayıyor
Haluk Bilginer'in oyuncu kadrosunda yer aldığı Forget About Nick (Eski Kocam(ız)) filmi 6 Nisan'da vizyonda.
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Gişe galipleri değişmedi
Ailecek Şaşkınız ve Black Panther rekorlara koşuyor...
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Avengers: Infinity War fragmanı!
Merakla beklenen filmin fragmanı deliler gibi izlenirken, Malezyalı gençlerin hazırladığı parodi fragman da ondan aşağı kalmadı.