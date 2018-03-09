Etikete Göre Haberler:
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Bu hafta vizyonda!
23 Şubat haftasında vizyona tam 8 yeni film giriyor...
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Demet Akbağ'lı Görevimiz Tatil'den fragman yayınlandı
Demet Akbağ ve Zafer Algöz başrollü yerli komedi "Görevimiz Tatil"den yeni fragman yayınlandı
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Görevimiz Tatil filminin fragmanı yayınlandı
Başrolünü usta oyuncular Demet Akbağ ile Zafer Alagöz'ün üstlendiği 'Görevimiz Tatil' filminin fragmanı yayınlandı.
Son Haberler
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Madonna yeniden yönetmen koltuğunda!
Film, Sierra Leone Cumhuriyeti’nde yetim olarak büyüyen ve dünyaca ünlü bir balerin olan Michaela DePrince’nin hayatını anlatacak.
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37. İstanbul Film Festivali baharı yeniliklerle karşılıyor
Bu yıl 6-17 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek festival programı açıklandı.
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Siyad: En iyi film Koca Dünya dedi
Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) ödülleri belli oldu.
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Stephen Hawking hayatını kaybetti
Ünlü İngiliz evrenbilimci ve fizik profesörünün hayat hikayesinin anlatıldığı film Theory of Everything, 2015'te vizyona girmişti.