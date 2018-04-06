Etikete Göre Haberler:
-
Türk sinemasında 5 milyonu aşan ilk kadın!
Gülse Birsel'in senaryosunu yazdığı ve rol aldığı Aile Arasında, 5 milyonu aşkın kişi tarafından izlendi
-
Aile Arasında ekibinden 'Yanayım Yanayım'
Aile Arasında filminden 'Yanayım Yanayım' şarkısına klip geldi.
-
Aile Arasında filmini 1,5 milyon kişi izledi
Gülse Birsel'in yazdığı Aile Arasında, 10 günde 1,5 milyon kişi tarafından izlendi.
-
Aile Arasında filminden teaser geldi
Aile Arasında 1 Aralık'ta vizyona girecek.
Son Haberler
-
James Franco yeniden yönetmen koltuğunda!
Future World'den yeni fragman yayınlandı.
-
İçimdeki Hazine çekimleri başladı!
Aşk, arkadaşlık, sahip olduğumuz şeylerin bizleri neye dönüştürdüğüne dair yerli bir film geliyor.
-
Warner Bros, Batgirl çekilecek dedi
Akıbeti belli olmayan Batgirl projesi için olumlu haberler geldi.
-
Çiftlikbank olayı beyazperdeye taşınıyor!
Ülke gündemine bomba gibi düşen skandalın sinemaya uyarlanması fikri gecikmedi