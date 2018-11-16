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Hong Kong Türk Filmleri Festivali başladı
İzmir Sinema Derneği tarafından projelendirilen Hong Kong Türk Filmleri Festivali, Hong Kong’un en büyük alış veriş merkezi Elements’teki The Grand Cinema Salonları’nda başladı.
Son Haberler
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"Bizim filmlerimiz Hollywood'u 50'ye katlar"
"Deliler: Fatih'in Fermanı" filminde, tarihte Kazıklı Voyvoda olarak da tanınan "Vlad Tepeş"i canlandıran oyuncu Erkan Petekkaya, "Senaryo, hikaye açısından inanılmaz iyiydi ve dünya sinemasını belki de yerinden oynatırız. Çünkü öyle hikayelerimiz var." dedi.
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Sofia Vergara bombayı patlattı
Yıldız oyuncu Sofia Vergara kendi tasarladığı çanta ve ayakkabılarının tanıtımını yaptı.
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Keri Russell bu sefer öğretmen oldu
Keri Russell, çekimleri devam eden Antlers filminde genç bir öğretmen olarak karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.
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Cansu Tosun Helen Mirren ile aynı filmde rol aldı
Cansu Tosun, dünyaca ünlü Fransız yönetmen Luc Besson’un 30 milyon dolarlık ‘Anna’ adlı filminde bir casusu oynadı.